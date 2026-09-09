"Законная цель": США расширяют шпионскую деятельность против Китая – NYT

Соединенные Штаты Америки расширили масштаб шпионажа против Китая, в частности включив в него китайские компании, чтобы решить проблему как военной, так и экономической угрозы. Экономическая конкуренция Китая с США делает китайские компании законной мишенью.

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Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Майкл Эллис. Его слова приводит издание The New York Times.

Что известно

По словам Эллиса, характер сбора разведывательных данных ЦРУ и другими разведывательными службами значительно изменился с момента их создания во время холодной войны для шпионажа за Советским Союзом.

"В отличие от бывших геополитических соперников, Китай представляет для нас принципиально иной вид угрозы, поскольку конкуренция носит экономический характер", – сказал он на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

Западные чиновники отметили, что при правлении Коммунистической партии в Китае нет независимого бизнес-сообщества, подобного тому, что существует в Соединенных Штатах или в большей части Европы. Именно это, по словам Эллиса, делает китайские компании законной мишенью для шпионажа в таких сферах, как искусственный интеллект, полупроводники и биотехнологии.

Эллис отметил, что ЦРУ пришлось расширить свои шпионские полномочия, поскольку ценные разведывательные данные об этих технологиях "не находятся в тех же местах, где находятся политические или военные иностранные разведывательные данные". Он добавил, что такая информация "хранится в частном секторе или в том, к чему Китай должен приблизиться максимально близко, что можно было бы охарактеризовать как частный сектор".

Отмечается, что замечания Эллиса несколько отклоняются от прецедента, установленного предыдущими администрациями США, которые в целом стремились провести грань между шпионажем, который Соединенные Штаты считают допустимым, таким как сбор разведывательных данных, проводимый в целях национальной обороны и внешней политики, и шпионажем, мотивированным экономическими соображениями.

Например, администрация Обамы регулярно осуждала Китай за хакерские атаки на интеллектуальную собственность американских компаний. В конце концов они подписали соглашение с Пекином в 2015 году, в котором обе стороны согласились не заниматься экономическим шпионажем. Позже Соединенные Штаты обвинили Китай в нарушении соглашения.

Однако американские чиновники давно признают в частных беседах: бывает трудно определить, что именно считается законным шпионажем.

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