Закодированное сообщение? В первый день атак США и Израиля на Иран в эфире появилось странное 'послание'. Видео

28 февраля, вскоре после начала атак Соединенных Штатов и Израиля на Иран, радиолюбители в Европе зафиксировали таинственный радиосигнал, который передавал послание. Мужской голос зачитывал случайные числа на персидском языке.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода". Уже через пять дней сигнал начали глушить, а эксперты пытаются раскрыть загадку неизвестного передатчика.

Что известно

Радиосигнал впервые появился в эфире 28 февраля – примерно через 12 часов после начала бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля. На зашумленной коротковолновой частоте дважды в день, утром и вечером по всемирно координированному времени, был слышен мужской голос, который зачитывает последовательности случайных чисел.

После этого раздавалась пауза, во время которой трижды повторяется слово "таваджох", что переводится как "внимание".

С 4 марта сигнал начали активно глушить мощным электронным шумом, который почти полностью перекрывал передачу. Несмотря на это, вещание лишь временно прерывалось и впоследствии восстанавливалось на другой коротковолновой частоте.

Специалист в области технологии кодированных радиопередач Акин Фернандес объяснил, что интересно то, что "глушение началось на исходной частоте", следовательно "кто-то не хочет, чтобы получатель услышал эти числа".

"Это ситуация противостояния: две группы действуют друг против друга. Вопрос в том, кто имеет технические возможности глушить станцию. У Соединенных Штатов такие возможности есть, а значит, передача может вестись из Ирана. Или это может быть Иран – тогда источником передачи являются Соединенные Штаты... Скорее всего, это операция против Ирана", – сказал Фернандес.

Как работают "числовые станции" и почему их невозможно взломать

Независимо от того, кто осуществляет трансляцию и кто ее глушит, этот загадочный сигнал выглядит как возвращение к старым методам шифрования, предшествовавшим современным цифровым сервисам.

Речь идет о так называемой "числовой станции" – инструмент эпохи Холодной войны, который использовался для передачи секретных сообщений, в частности шпионам. Принцип ее работы заключается в передаче случайных числовых последовательностей, с помощью которых можно зашифровать сообщение для адресата, имеющего специальный ключ или "одноразовый блокнот".

Такие сигналы могут принимать все желающие, ведь короткие волны распространяются на большие расстояния. В то же время понять их содержание способен только тот, кто имеет соответствующий ключ для расшифровки.

В то же время Фернандес отметил, что используемые цифровые ключи являются полностью случайными, поэтому их невозможно взломать методом перебора или с помощью математических расчетов. По его словам, даже в случае успешной расшифровки текста его содержание не обязательно будет понятным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!