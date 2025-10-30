Задержан еще один подозреваемый в ограблении Лувра: его допрашивают следователи – СМИ
Во Франции продолжается расследование резонансного ограбления Лувра, во время которого исчезли ценные французские королевские драгоценности. В среду, 29 октября, полиция задержала еще одного подозреваемого, которого сейчас допрашивают следователи.
Об этом сообщает BFMTV. Всего в парижском регионе произошло пять новых арестов.
По словам прокурора Лоры Бекко, один из задержанных "был в поле зрения следствия" и является "одной из главных целей расследования". В распоряжении правоохранителей есть ДНК-доказательства, которые связывают этого мужчину с совершенным преступлением.
Другие четверо задержанных, как отметила прокурор, могут помочь установить обстоятельства ограбления. Обыски проводились в разных районах Парижа и пригородов, в частности в Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени).
Несмотря на масштабные следственные действия, награбленное имущество пока не найдено. Речь идет о восьми драгоценностях из коллекции французских королевских регалий, которые исчезли во время дерзкого ограбления.
По данным BFMTV, нынешние аресты не связаны с показаниями двух мужчин, задержанных ранее — 25 октября. Оба тридцатилетних подозреваемых частично признали свою причастность. Одного из них уже официально обвинили в организованном ограблении и преступном сговоре, второго пока только допрашивают.
Прокуратура подчеркивает, что следствие продолжается, и каждый новый обыск "приближает следователей к полной картине того, что произошло в Лувре".
– Руководство Лувра оценило потери в 88 миллионов евро. По предварительным данным, преступников было девять. Двое из них переоделись в форму коммунальщиков, пятеро проникли в галерею Аполлона, еще двое ждали поблизости.
– В сети появились кадры момента ограбления знаменитого французского музея. На видео видно, как неизвестный мужчина в форме под видом работника взламывает витрину.
