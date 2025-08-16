Задействовали 3600 военных: Филиппины и Австралия под носом у Китая проводят крупнейшие совместные учения

Филиппины и Австралия прямо "под носом" КНР проводят совместные учения с участием союзников из США и Канады. В них задействованы 3600 военных.

Об этом сообщает Bloomberg. Маневры, которые продлятся с 15 по 29 августа, проходят в провинции Палаван. Она выходит на спорные воды Южнокитайского моря.

В учениях принимают участие около 3600 военных из Филиппин и Австралии, а также представители Королевского канадского флота и Корпуса морской пехоты США.

По словам филиппинских военных, эти учения должны стать самыми масштабными и сложными с момента начала двусторонних оборонительных маневров в 2023 году. Они включают отработку операций в открытом море и на побережье, а также взаимодействие между военными подразделениями разных стран.

Детали

Власти Филиппин все чаще обращаются к союзникам, чтобы противостоять растущей агрессии Пекина и его территориальным претензиям на Южно-Китайское море, которые пересекаются с водами соседних стран. В частности, в 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге признала их недействительными, подчеркнув международный правовой статус этих вод.

Эксперты отмечают, что учения служат не только отработкой военных навыков, но и демонстрацией силы и готовности союзников к сотрудничеству в стратегически важном регионе.

Филиппины и Австралия, а также их партнеры из Канады и США, стремятся усилить оборонное взаимодействие и стабильность в Юго-Восточной Азии.

Напомним, что в прошлом году береговая охрана Китая ограбила и уничтожила филиппинские лодки во время столкновения в Южно-Китайском море на этой неделе. Соответственно, Филиппины обвинили Китай в морском пиратстве и требовали от Пекина компенсации.