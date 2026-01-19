Юг Чили охватили масштабные лесные пожары: огонь уничтожил более 8,5 тыс. гектаров, погибли 16 человек. Фото и видео

В регионах Нюбле и Био-Биоа на юге Чили бушуют масштабные лесные пожары; огонь уничтожил почти 8,5 тыс. гектаров территории. По информации на 18 января, жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек.

В воскресенье утром президент страны Габриэль Борик объявил в Нюбле и Био-Биоа чрезвычайное положение и ввел комендантский час в большинстве пострадавших муниципалитетов. CNN передает, что почти 50 тыс. жителям пришлось эвакуироваться, а по меньшей мере 253 дома разрушены пламенем.

По данным чилийского лесного агентства CONAF, по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными пожарами по всей стране.

"То, что мы переживаем, – это катастрофа, по моему мнению, хуже той, что мы пережили в 2010 году. Пожар не имеет милосердия ни к кому, он уничтожает все", – прокомментировал Серхио Джакаман, губернатор Биобио, напоминая о землетрясении магнитудой 8,8, а затем цунами, что произошло тогда и повлекло около 500 смертей.

Власти утверждают, что неблагоприятные условия – сильный ветер и высокие температуры – способствовали распространению лесных пожаров и затрудняли тушение. На большей части Чили синоптики прогнозируют чрезвычайную жару; ожидается, что температура в понедельник, 19 января, от Сантьяго до Био-Био достигнет +38 градусов.

18 января после заседания Комитета по управлению рисками стихийных бедствий, министр внутренних дел Альваро Элизалде объяснил, что "прогноз погоды на ближайшие часы, особенно на завтра, не является хорошим и показывает экстремальные температуры, а следовательно, ситуацию, которая затрудняет борьбу с лесными пожарами".

