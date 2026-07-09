"Я знаю, как оценивать роль Турции": Мерц попросил Эрдогана содействовать завершению войны РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана активнее использовать свое влияние для содействия прекращению войны России против Украины. По его словам, Анкара остается важным стратегическим союзником НАТО и может сыграть заметную роль в дипломатических усилиях по прекращению российской агрессии.

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Об этом Мерц заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре. По словам канцлера, он попросил Эрдогана содействовать прекращению российской войны против Украины

Мерц обратился к Эрдогану с просьбой использовать свое влияние

По словам канцлера, во время встречи с президентом Турции они обсудили возможную роль Анкары в достижении справедливого мира для Украины.

Мерц обратился к Эрдогану с просьбой использовать все имеющиеся возможности, в частности для оказания влияния на Россию и её президента Владимира Путина.

"Я попросил президента Эрдогана использовать свои возможности и координировать их с нами, в частности те, которые могут быть направлены на Россию, на Путина и на прекращение войны в Украине", – сказал канцлер.

Глава немецкого правительства положительно оценил переговоры с турецким лидером, назвав их "очень хорошими".

В то же время он подчеркнул, что Берлин рассматривает Турцию как важного стратегического союзника в сфере безопасности и внешней политики.

"Я знаю, как оценивать роль Турции – в области внешней политики и безопасности. Она является для нас важным стратегическим союзником", – заявил Мерц.

Берлин стремится к более тесному сотрудничеству с Анкарой

Канцлер также подчеркнул, что геостратегическое положение Турции делает ее одним из ключевых партнеров Германии в НАТО.

По его словам, именно поэтому Берлин заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Анкарой.

"Я еще раз сказал президенту Эрдогану в нашей беседе, что уже само по себе геостратегическое положение Турции обусловливает наш большой интерес к тесному сотрудничеству с этим партнером по НАТО", – отметил Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Стороны обсуждали вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров с РФ. Отдельно американский лидер высоко оценил способность украинцев поддерживать оборонное производство, а также подчеркнул, что США могут "закрыть небо" над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности после окончания войны.

В целом на саммите страны НАТО согласовали долгосрочный пакет военной поддержки Украины, который предусматривает выделение не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Уже гарантировано, что в следующем году Киев получит 70 млрд евро на вооружение, военную помощь и подготовку военнослужащих.

В итоговой декларации саммита Украина впервые официально признана на уровне Альянса как страна, вносящая вклад в трансатлантическую безопасность.

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