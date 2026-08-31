Выбросил, чтобы спастись: в Альпах нашли рюкзак, потерянный австрийским альпинистом 57 лет назад. Фото

В Австрии альпинист получил обратно свой рюкзак и снаряжение, которые он потерял в трещине альпийского ледника Сульцтальфернер в западном Тироле 57 лет назад. 86-летний мужчина не смог самостоятельно забрать свои вещи, поэтому тирольские правоохранители передали их семье альпиниста.

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Все это время потерянные альпинистом вещи хранились во льду ледника, но его таяние привело к их обнаружению в прошлом месяце. Как сообщила тирольская полиция, другой турист на Сульцтальфернере случайно наткнулся на чьи-то вещи и передал их правоохранителям.

Случайная находка

В июле этого года на леднике Сульцтальфернер один турист обнаружил рюкзак с вещами и ледоруб, датируемые 1950-ми и 1960-ми годами. Находка была сделана в Альпах на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Внутри рюкзака находились фотоаппарат, свисток и папка с документами, которые долгое время хранились во льду.

Потерянные почти 60 лет назад вещи были найдены в результате таяния льда ледника.

Полиция начала расследование и благодаря документам смогла установить владельца рюкзака.

"В сильно поврежденной папке с документами мы в конце концов нашли едва разборчивое имя. Дальнейшие расследования позволили установить личность бывшего владельца. 86-летний мужчина подтвердил, что вещи действительно принадлежат ему", – сообщила полиция в Тироле.

Бросил вещи, чтобы спастись

Как выяснилось, в августе 1963 года владелец этого рюкзака вместе с друзьями пересекал ледник и упал в трещину. Группа была связана веревкой, и чтобы уменьшить вес, мужчина выбросил рюкзак в трещину. Только после этого товарищам удалось вытащить его.

Группа даже не пыталась найти в снегу и вытащить потерянный рюкзак.

Мужчина не смог лично забрать найденные вещи из-за состояния здоровья. Поэтому их передали ему через сына. Сын поблагодарил и того, кто нашел вещи, и полицейских.

Путешествия по горам

В целом Альпы предлагают путешественникам гораздо больше, чем просто заснеженные склоны и катание на лыжах. С повышением летних температур горные регионы активно развивают летние туристические программы, включающие пешие походы, горный велоспорт, спа-отдых и гастрономические туры – а подробнее об этом смотрите здесь.

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