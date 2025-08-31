Встречали с красной дорожкой: почему Путин прибыл в Китай в 'переломный' момент переговоров по Украине

В переломный момент переговоров по Украине российский диктатор Владимир Путин прибыл с продолжительным визитом в Китай. По мнению аналитиков, главарь Кремля во время необычно длительного пребывания в Пекине попытается выровнять позиции в отношениях с главой КНР Си Цзиньпином.

Ключевым моментом повестки дня станет согласование позиций Путина и Си по войне в Украине на фоне усилий США по прекращению боевых действий. Об этом говорится в материале The Guardian.

В Пекине речь пойдет о войне в Украине

В Китае российский диктатор примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с Си Цзиньпином и посетит военный парад в Пекине, посвященный 80-летию поражения Японии во Второй мировой войне. Тем не менее, тема войны в Украине, вероятно, станет одним из ключевых вопросов в ходе визита Путина в КНР.

По словам директора Евразийского центра Карнеги в России Александра Габуева, для диктатора РФ и главы КНР сейчас подходящее время, чтобы поговорить о том, куда движется война и насколько вероятно, что ее удастся остановить в ближайшем будущем. Москва, вероятно, хотела бы знать, может ли она рассчитывать на дальнейшую помощь от Китая и как Пекин отреагирует, если США попросят ее оказать давление на Россию с целью прекращения боевых действий.

Эксперты уверены, что зависимость России от Китая вряд ли исчезнет, ​​даже если боевые действия прекратятся. Поэтому в ходе этого визита Путин захочет выяснить у Си, будет ли Китай покупать больше российской нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Кроме того, переговоры, вероятно, также затронут вопрос углубления военного сотрудничества между Пекином и Москвой. Несмотря на то, что Китай воздержался от предоставления прямой военной помощи, официальные лица США заявляют, что Пекин поставил России около 70% станков и 90% полупроводников, необходимых для восстановления её военно-промышленного комплекса. Взамен Китай получает помощь в области чувствительных оборонных технологий.

Красная дорожка для Путина

Визит Путина в Китай не будет обделен символикой. Ожидается, что Путин будет сидеть рядом с Си Цзиньпином на военном параде в Пекине 3 сентября – зеркальном отражении празднования 9 мая в Москве, где китайский лидер занял почётное место на Красной площади.

Уже в аэропорту военного преступника встречали красной дорожкой и почетным караулом. Кроме того, в Пекин специально из России привезли лимузин "Аурус", на котором передвигается российский диктатор Путин. При этом журналисты заметили, что на автомобиль установили китайские номерные знаки. Первым городом посещения российского военного преступника стал Тяньцзинь, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Что предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация, что Китай якобы заявил о своей готовности участвовать в миротворческих силах в рамках мирного урегулирования российско-украинской войны. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию, поскольку Китай готов сделать это только при одном условии. Сообщалось, что Пекин будет готов отправить миротворцев в Украину только если эти силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединённых Наций.

В то же время в Китае неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, Пекин утверждает, что "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира". Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин подчеркнула, что ее страна относительно войны в Украине придерживается принципов, ранее объявленных лидером КНР, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран неприкосновенны, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные проблемы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Путин в разговоре с китайскими журналистами раскритиковал страны Запада. Он пожаловался на милитаризацию Европы, попытки переписать итоги Второй мировой войны, чтобы стереть "позорные страницы своей истории", и "игнорирование" решений Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

