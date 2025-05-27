"Все было как в тумане": очевидцы рассказали о моменте трагедии в Ливерпуле, где авто влетело в толпу футбольных болельщиков

Во время празднования победы футбольного клуба "Ливерпуль" автомобиль серого цвета на большой скорости врезался в толпу болельщиков. Пострадало несколько десятков человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

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Очевидцы рассказали о моменте трагедии, пишет The Sun. Инцидент произошел вечером 26 мая, около 18:00 по местному времени, на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. В момент, когда фанаты "Ливерпуля" праздновали победу команды в Чемпионате Англии по футболу, произошла ужасная авария.

Полиция сразу задержала 53-летнего британца, жителя Ливерпуля, которого считают водителем транспортного средства. Его арестовали на месте происшествия.

По предварительным данным, 27 человек получили травмы различной степени. Двух госпитализировали с тяжелыми повреждениями, еще 20 оказали помощь на месте. Впоследствии в больницы обратилось еще несколько человек, а несколько травмированных возросло до почти 50 человек.

Среди пострадавших - 24-летний Фрэнки, который выжил во время теракта на Манчестер Арене. Он рассказал, что машину сбоку занесло и она сбила его с ног.

"Я был на месте инцидента на Манчестер Арене. Я не хочу снова выходить оттуда. Бок машины врезался в меня, и я упал на пол. Все было как в тумане. У меня порезы и синяки, и со мной все будет в порядке, но есть много тех, кто получил более серьезные травмы", - рассказал он.

48-летний Гарри Рашид, еще один свидетель событий, был всего в нескольких метрах от автомобиля, когда тот начал наезд. Он вспомнил, что улица была слишком узкой, чтобы толпа могла быстро разойтись.

"Это произошло примерно в 3 метрах от нас. Мы просто были в толпе, и мы не могли контролировать, где будем, потому что это была очень узкая улица", – отметил Рашид. "Автомобиль выехал справа от нас. Он выехал прямо рядом с машиной скорой помощи, которая была припаркована. Этот серый автомобиль подъехал справа и врезался во всех людей рядом с нами".

По его словам, авто направлялось на юг Уотер-стрит в направлении доков и двигалось с большой скоростью.

Очевидец добавил, что машина двигалась очень быстро и был слышен "треск людей", которые врезались в машину и падали с капота.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее "ужасным" и выразил поддержку всем пострадавшим: "Мои мысли со всеми ранеными и пострадавшими. Все, особенно дети, должны иметь возможность отмечать своих героев без этого ужаса".

Он также похвалил работу экстренных служб, подчеркнув их "удивительную храбрость".

Министр внутренних дел Иветт Купер назвала увиденное "действительно шокирующим" и также поблагодарила спасателей за оперативность.

Как сообщал OBOZ.UA, причины инцидента в Ливерпуле сейчас устанавливаются. Однако представители власти отметили, что версия с терактом впоследствии была отвергнута, а один из свидетелей тех трагических событий сообщил, что "за мгновение" до трагедии ее виновник-водитель "вышел из соседнего бара".

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