'Время не на вашей стороне': Гегсет призвал Иран сделать правильный выбор на переговорах

Министр обороны США Пит Хегсет призвал иранский режим отказаться от ядерного оружия или наблюдать, как"государство разваливается". Он также заявил, что Тегеран имеет "открытое окно для мудрого выбора".

Об этом он сообщил во время своего брифинга. Его слова приводит телеканал Sky News.

Во время своей речи, глава Пентагона в очередной раз повторил предыдущие заявления официальных лиц США и Израиля о том, что Иран никогда не получит ядерного оружия.

"Делайте мудрый выбор за столом переговоров. Все, что им нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия содержательным и проверенным способом, или же они могут наблюдать, как хрупкое экономическое государство их режима разрушается под неустанным давлением американских властей", – сказал он.

Кроме того, глава Пентагона также заявил, что операция США и Израиля, является "смелой и опасной миссией", которая является"подарком миру".

Министр обороны добавляет, что Иран сейчас должен сделать "важный выбор" ради шанса"заключить сделку, хорошую и мудрую", и что военно-морская блокада иранских портов "усиливается с каждым днем".

"Наш флот без колебаний и извинений обеспечивает соблюдение этой блокады. Никто не выйдет из Ормузского пролива без разрешения ВМС США", – сказал он, добавляя, что второй авианосец присоединится в ближайшие дни.

Напомним, Пакистан рассчитывает на возобновление мирных переговоров между США и Ираном после визита иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи. В Исламабаде рассчитывают на возможный второй раунд диалога между сторонами.

Впоследствии, по информации The New York Post, источники в Исламабаде сообщили о "положительных посреднических усилиях" во взаимодействии с Тегераном, допуская возобновление мирных переговоров в течение ближайших 36–72 часов. В ответ на вопрос относительно такого развития событий Трамп отметил, что "это возможно".

Также OBOZ.UA сообщал, президента США Дональда Трампа спросили, когда может закончиться война против Ирана. В ответ он заявил, что нет "никаких временных рамок" и спешить некуда, хотя ранее говорил, что конфликт продлится от четырех до шести недель (по состоянию на сейчас он длится уже седьмую неделю).

