"Вражеский акт": Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами за предложение Канаде ассоциированного членства

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие пошлины на европейские товары или полностью прекратить торговлю с Евросоюзом. Глава Белого дома отметил, что пойдет на такой шаг, если блок реализует план по предоставлению Канаде статуса первого в истории "ассоциированного члена".

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Американский президент назвал инициативу Брюсселя "смешной", а Канаду – "ужасным торговым партнером". Об этом сообщает CNBC.

Инициатива Брюсселя и курс Оттавы

Угрозы из Вашингтона прозвучали в ответ на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге о готовности выкрутить отношения с Оттавой "на максимально возможный уровень".

В предложении ЕС фигурирует сотрудничество в сфере производства, интеграции оборонно-промышленных баз, энергетики, ИИ и Арктики. Присутствовавший на выступлении премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил стремление к "уникальному альянсу в области безопасности и экономики", исключающему при этом полноправное членство.

"Если я сочту это хоть сколько-нибудь враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам", – отреагировал на сближение ЕС и Канады Трамп.

На данный момент ассоциированное членство не существует как формальная категория в договорах ЕС. Его создание и ратификация потребуют согласия всех государств-членов, часть из которых уже оказалась застигнута инициативой врасплох.

Торговая война и диверсификация Канады

Желание Канады сблизиться с Европой вызвано стремлением снизить зависимость от США на фоне эскалации торгового конфликта. Ранее Трамп ввел 50-процентную пошлину на канадские товары и запланировал запрет на импорт молочной продукции, алкоголя и автомобилей, что спровоцировало ответные шаги Оттавы.

Несмотря на наличие соглашения о свободной торговле с ЕС (CETA) и участие в оборонном инструменте SAFE, Канада пытается дополнительно обезопасить себя. По оценке экспертов Совета по международным отношениям, Оттава продолжит снижать уязвимость перед экономическим давлением США даже в случае урегулирования текущих споров.

Угроза для соглашений США и ЕС

Новые пошлины Трампа могут разрушить торговую структуру, заключенную между Вашингтоном и Брюсселем в прошлом году, которая ограничивает пошлины на большинство европейских товаров 15-процентным потолком. На данный момент ни руководство ЕС, ни правительства стран-участниц блока официальных ответов на ультиматум Трампа не предоставили.

Напомним, США готовы начать торговую войну с Францией. Если Париж не отменит налог для американских технологических гигантов, Белый дом введет 100% пошлины на наиболее уязвимую категорию экспорта – французских вин.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о желании США разделить Европу. По ее словам, такой подход повторяет тактику, которую используют противники блока.

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