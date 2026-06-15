«У меня не будет другого выбора»: Трамп готовит таможенный удар по одному из самых известных продуктов Франции

США готовы начать торговую войну с Францией. Если Париж не отменит налог для американских технологических гигантов, Белый дом введет 100% пошлины на наиболее уязвимую категорию экспорта – французских вин.

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Об этом президент США Дональд Трамп сообщил The New York Post. Важно, что его угрозы прозвучали накануне саммита "Группы семи", который пройдет во французском Эвиан-ле-Бен.

"Я попросил его (президента Франции Эммануэля Макрона. – Ред.) не взимать налог с американских компаний, и если они продолжат это делать, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить 100% пошлину на все шампанское и остальные вина, ввозимые из Франции. Все, что нужно – избавиться от налога с продаж, и он не будет испытывать такого давления", – сказал Трамп.

Французский налог на цифровые услуги (известный как налог на GAFAM) действует с 2019 года. Он предусматривает взимание 3% с местной выручки крупнейших американских техногигантов:

Google (Alphabet);

(Alphabet); Amazon ;

; Facebook (Meta);

(Meta); Apple ;

; Microsoft.

Ставка рассчитывается из валового дохода, а не из чистой прибыли, благодаря чему только за 2025 год французский бюджет пополнился примерно на $700 млн. Ситуация обострилась после того, как осенью прошлого года Национальная ассамблея Франции проголосовала за удвоение налога до 6% (хотя правительство заблокировало эту инициативу из-за опасений жестких санкций со стороны Вашингтона). На тот момент министр экономики Ролан Лескюр предупреждал, что "непропорциональный" налог спровоцирует не менее "непропорциональный" ответ США.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи напомнил об официальном президентском меморандуме, согласно которому американский бизнес "больше не будет поддерживать неэффективные иностранные экономики за счет грабительских штрафов и налогов". В настоящее время торговому представителю США Джемисону Гриру и Министерству финансов поручено изучить вопрос о возобновлении официального расследования в отношении французского налогового законодательства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о желании США разделить Европу. По ее словам, такой подход повторяет тактику, которую используют противники блока.

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