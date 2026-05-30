Врач Трампа раскрыл результаты обследования президента США: нашли ли проблемы со здоровьем

Врач президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла заявил, что состояние здоровья главы Белого дома вполне удовлетворительное. Результаты медобследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида не подтвердили отклонений в самочувствии американского лидера.

Об этом говорится в тексте его врачебного заключения. Информацию публикует Associated Press.

Состояние здоровья Дональда Трампа

Согласно тексту отчета, глава Белого дома проходил компьютерную томографию, обследование сердечно-сосудистой системы, а также онкологический осмотр. Обследовали главу Белого дома 22 профильных врача.

В тексте документа указывается, что вес американского президента по состоянию на сейчас составляет 108 килограммов, что на 6 кг больше, чем во время прошлогоднего медобследования.

Его врачи дали назначили главе Белого дома диету и сбалансированную физактивность. С ростом в 191 см индекс массы тела Трампа равен 29,7, тогда как показатель в 30 уже считается ожирением.

В отчете также задокументированы синяки на руках американского президента, объясняя это "незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий", и указано, что это "распространенный доброкачественный эффект аспиринотерапии". Главе Белого дома порекомендовали уменьшить дозы аспирина.

Как сообщал OBOZ.UA, слухи о возможном нарушении здоровья главы Белого дома появились в прошлом году. Тогда президент США во время заседания по уменьшению цен на лекарства, все время закрывал глаза, будто засыпая во время речей.

