'Вполне достижимая цель': в ЕС назвали страну, которая может присоединиться к блоку в 2028 году

Черногория имеет реальные шансы стать 28 страной-членом Европейского Союза уже в 2028 году. В Брюсселе положительно оценивают темпы реформ в стране и отмечают, что процесс вступления продвигается быстрее, чем у других кандидатов на членство.

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Об этом заявили президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Черногории Яков Милатович после саммита "ЕС – Западные Балканы" в черногорском Тивате, сообщает RTCG.

В Черногории назвали вступление в ЕС национальным проектом

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна рассматривает членство в Евросоюзе до 2028 года как одну из главных государственных целей.

По его словам, европейский путь Черногории проходил через периоды как успехов, так и застоя, однако с 2023 года власти взяли курс на ускорение интеграции в ЕС.

"С полной уверенностью считаю, что эта цель является реальной и достижимой", – подчеркнул Милатович.

Он подчеркнул, что вступление в Евросоюз станет свидетельством успешности реформ, проведенных в стране в последние годы, а также важным сигналом для других государств Западных Балкан, которые стремятся к европейской интеграции.

По словам президента, членство Черногории имеет не только национальное, но и региональное и общеевропейское значение, поскольку будет демонстрировать жизнеспособность политики расширения ЕС.

В Брюсселе высоко оценили прогресс Черногории

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что в прошлом месяце Евросоюз начал подготовку договора о вступлении Черногории в ЕС. По его словам, это первый подобный случай с 2013 года, что свидетельствует о серьезном прогрессе страны на пути к членству.

Кошта подчеркнул, что Евросоюз продолжает работать над усовершенствованием механизмов расширения и призвал все страны-кандидаты воспользоваться нынешним моментом для ускорения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель Черногории стать членом ЕС в 2028 году вполне достижима. Она также отметила значительный прогресс страны в проведении реформ и выразила надежду, что до конца года Подгорица сможет закрыть все переговорные разделы и кластеры.

"Я думаю, что цель, чтобы Черногория стала частью ЕС в 2028 году, является достижимой. Процесс расширения заключается в том, чтобы превратить мечту в реальность", – заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что политика расширения остается полностью основанной на достижениях каждой отдельной страны. По ее словам, именно успешное выполнение реформ и выполнение необходимых условий будет определять темпы дальнейшего продвижения Черногории к полноправному членству в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZ.UA, Черногория хочет вступить в Европейский Союз из соображений безопасности, а не из фискальных, как это было раньше. Страна уже выполнила 14 из 33 переговорных разделов, необходимых для вступления. Об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич. Он назвал ЕС "последним проектом мира на Земле".

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