Впервые за почти 30 лет: на выборах мэра Майами победила демократка. Фото

Кандидат от Демократической партии США Эйлин Хиггинс победила на выборах мэра Майами, штат Флорида. Таким образом, 61-летняя кандидатка стала первой женщиной, которая возглавит город Майами, и первой за почти 30 лет представительницей демократов, избранной на эту должность.

Выборы мэра Майами официально были внепартийными, отмечает Associated Press. Однако оппонента Хиггинс, республиканца Эмилио Гонсалеса публично поддержал президент США Дональд Трамп.

Победа демократов

В свою очередь Эйлин Хиггинс во время предвыборной агитации в Майами сосредоточилась на критике жесткой миграционной политики администрации Трампа.

"Мы сталкиваемся с риторикой избранных чиновников, которая является настолько негуманной и жестокой, особенно в отношении иммигрантов. Жители Майами были готовы покончить с этим", – цитирует AP ее комментарий уже после победы.

По предварительным данным, Хиггинс победила во время голосования во втором туре, почти с 20-процентным отрывом опередив вышеупомянутого республиканца Эмилио Гонсалеса.

Предупреждение республиканцам

Такая разгромная победа представительницы Демократической партии в городе, где большинство населения составляют консервативно настроенные выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, других латиноамериканских стран, стала неожиданностью для Республиканской партии. А еще – это "предупреждение" республиканцам, отмечают демократы.

"Результаты этого волеизъявления – это еще одно предупреждение республиканцам, что избиратели устали от их оторванной от реальности программы, которая лишь приводит к росту расходов простых людей", – цитирует АР председателя национального комитета Демократической партии Кена Мартина.

Почему это важно

Майами с почти 500-тысячным населением является частью округа Майами-Дейд, в котором на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп со значительным преимуществом одержал победу над демократкой Камалой Харрис.

Победа именно демократки на выборах мэра Майами, как и победы других кандидатов-демократов на осенних выборах губернаторов двух штатов и на выборах мэра Нью-Йорка, дают демократам поводы для надежды на действенный результат на промежуточных выборах в Конгресс осенью следующего года. Причем надо иметь в виду, что сейчас республиканцы хоть и имеют большинство в обеих палатах Конгресса, это большинство незначительное – то есть, демократам, чтобы самим составить большинство, надо не так уж и много законодателей.

