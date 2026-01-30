Впервые с 2023 года: появилось подтверждение поставки в Иран российских ударных вертолетов Ми-28. Фото

В сети появились фотографии, которые подтверждают прибытие в Иран российских ударных вертолетов Ми-28НЭ. По имеющейся информации, речь идет о первой партии техники, доставленной в страну недавно.

По данным Defence Express, в открытом доступе появились снимки российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, которые, как утверждается, находятся на территории Ирана. На фотографиях машины зафиксированы в техническом состоянии, характерном для транспортировки. Поэтому, вероятно, их доставили недавно.

Пользователи социальных сетей идентифицировали место, где были сделаны фотографии. По их оценкам, техника размещена в ангарах компании Pars Aerospace Services Company, которые расположены в Тегеране.

Пока точно неизвестно, идет ли речь о подержанных вертолетах или о новых. Однако о получении Ми-28НЭ вместе с истребителями Су-35С в Иране официально заявили еще в ноябре 2023 года. Тогда никакой информации о вертолетах не разглашали.

В издании напоминают, что парк ударных вертолетов Ирана включает AH-1J Cobra в количестве до 50 единиц, а также неизвестное количество легких одноместных HESA Shahed 285, созданных на базе Bell 206. На этом фоне Ми-28НЭ могут стать существенным усилением.

Как сообщал OBOZ.UA,Соединенные Штаты вместе с союзниками массово перебрасывают боевую авиацию и военных на Ближний Восток. Известно даже, что носители ядерного оружия бомбардировщики B-52 ВВС США покинули Гавайи и также направились в сторону Ирана. Одновременно с этим правительственный самолет вылетел из Тегерана в страну-агрессора России.

Также напомним, Дональд Трамп рассматривает масштабный удар по Ирану из-за провала переговоров по ядерной программе и баллистическим ракетам. Президент США оценивает возможность ударов по иранским ядерным объектам, правительственным учреждениям и ключевым лидерам страны, одновременно призывая Тегеран сесть за стол переговоров.

