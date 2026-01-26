Возле Филиппин затонул паром, на борту которого были сотни людей: 15 человек погибли. Фото и видео
У южного побережья Филиппин затонул паром, на борту которого находились сотни людей. По меньшей мере 15 пассажиров погибли, еще десятки считаются пропавшими без вести.
Спасательные службы работают над эвакуацией и поиском пострадавших. Об этом сообщает ВВС.
На борту парома MV Trisha Kerstin 3 находилось более 350 пассажиров и членов экипажа.
Поисковыегруппы спасли 316 человек, однако по меньшей мере 28 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Еще по меньшей мере 15 человек погибли в результате аварии.
Судно, которое одновременно выполняло грузовые и пассажирские перевозки, направлялось с острова Минданао на остров Джоло, когда в 1:50 по местному времени в понедельник подало сигнал бедствия. Власти сейчас расследуют причины катастрофы.
Филиппины, архипелаж из более 7 тысяч островов, имеют давнюю историю морских аварий с участием межостровных паромов.
"По словам некоторых выживших, воды в это время были неспокойными", – сообщила пресс-секретарь Береговой охраны Филиппин Ноэми Каябяб.
На опубликованном губернатором Басилана Мудживом Хатаманом видео видно людей, завернутых в одеяла, которых высаживают из спасательных лодок. Спасатели испытывают нехватку ресурсов из-за большого количества пострадавших.
"Главная проблема – это количество пациентов. На данный момент у нас не хватает персонала", – рассказала сотрудница службы экстренной помощи Роналин Перес.
В прошлом причинами аварий на паромах называли плохое техническое обслуживание и перегруз судов. Несмотря на риски, многие филиппинцы продолжают пользоваться паромами из-за доступности перевозок.
