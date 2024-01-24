Возле Берлина разразился околоземный астероид: опубликовано видео

Небольшой астероид диаметром не более одного метра ворвался в атмосферу Земли над районом к западу от Берлина, Германия. Это событие было ожидаемым, но едва не стало причиной массовой паники.

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NASA предупредило общественность всего за 90 минут до запланированного времени вхождения метеорита в атмосферу Земли. Специалисты не ожидали, что космическая глыба доберется до поверхности планеты. Так и произошло, астероид взорвался в воздухе.

Астероид был открыт астрономом-любителем из Венгрии Криштианом Сарнечкой; он его назвал Sar2736. NASA предоставило космическому телу официальное название 2024 BX1. Первые числа названия – это год открытия. То есть астероид был замечен незадолго до того, как он вошел в атмосферу Земли.

Это уже восьмой астероид, обнаруженный в космосе прямо перед взрывом в атмосфере Земли.

Интересно, что 2024 год BX1 был открыт менее чем за 3 часа до входа в атмосферу. Астероид принадлежит к группе Аполлонов, то есть семейству околоземных астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Период обращения астероида вокруг Солнца около 1,5 года.

Яркую вспышку 2024 года BX1 зафиксировали не только в Германии, но и в Польше и Чехии. Ученые говорят, что космическое тело вошло в атмосферу под большим углом около 75 граусов.

Тем временем NASA получило доступ к бесценным образцам из астероида Бенну, которые еще в октябре доставили на Землю в рамках миссии OSIRIS-REx. Как известно, в течение нескольких месяцев инженеры NASA пытались решить проблему с невозможностью открыть 2 из 35 креплений контейнера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что новая миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли.

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