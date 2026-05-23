'Мы готовы лучше, чем НАТО': министр обороны Эстонии выразил уверенность в силах своей страны отразить российскую агрессию

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что его страна готова к российской агрессии "больше, чем НАТО в целом". В этом контексте он упомянул о системе призыва и резервных силах Эстонии, большом количестве военных учений и присутствии войск Альянса.

Об этом Певкур сказал в интервью POLITICO Speakeasy. По его словам, эстонские вооруженные силы способны очень быстро мобилизоваться.

У министра спросили, по его мнению, Россия намеренно перенаправляет украинские БпЛА в воздушное пространство стран Балтии или это случайность. Тот ответил, что "возможны оба варианта".

"Есть два способа это сделать. Один – это радиоэлектронное подавление, а другой – подделка сигналов", – сказал он.

В то же время Певкур отметил, что чиновники в Эстонии должны быть очень "прозрачными" относительно того, что происходит, чтобы быть уверенными, что эстонская общественность продолжает поддерживать Украину, поскольку одной из целей РФ является подрыв поддержки Киева в странах НАТО.

Ханно Певкур также спокойно высказался о намерениях Соединенных Штатов Америки сократить численность войск в Европе.

"Когда президент США Дональд Трамп был избран, он с самого начала заявлял, что военное присутствие в Европе будет сокращено", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник. Он опроверг заявления российской пропаганды о предоставлении странами Балтии воздушного пространства для ударов по территории РФ.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в Североатлантическом альянсе положительно отреагировали на уничтожение беспилотника в Эстонии. Это продемонстрировало эффективную работу системы противовоздушной обороны НАТО и ее интеграцию с ПВО стран Балтии.

