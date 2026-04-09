'Надо сохранять бдительность': в Эстонии разрабатывают пособие на случай атаки дронов

Эстонское правительство разрабатывает инструкцию для населения на случай воздушной опасности, в частности из-за риска появления беспилотников. Речь идет как о немедленной угрозе, так и о потенциальной, когда дрон может случайно попасть в воздушное пространство страны. Работа над новыми правилами продолжается сейчас, об этом сообщили представители власти.

Информацию обнародовала Эстонская общественная телерадиовещательная компания Eesti Rahvusringhääling. В материале приводятся комментарии премьер-министра Кристена Михала и членов правительства.

Премьер объяснил, что вводится новое понятие – возможная воздушная угроза, и добавил: "Люди могут продолжать свои повседневные дела, но должны сохранять бдительность".

Новые подходы безопасности

Ранее в Эстонии отрабатывали действия только на случай непосредственной угрозы, когда звучит сигнал и люди должны немедленно искать укрытие. Теперь подход меняют. Появляется промежуточный уровень – ситуация, когда опасность не подтверждена полностью, но риск существует.

Речь идет, в частности, о так называемых "блуждающих" дронах. Это беспилотники без четко определенной цели, которые могут случайно пересекать границу. И здесь, как говорят в правительстве, важно не паниковать, но и не игнорировать сигналы. Людям предлагают оставаться внимательными к сообщениям и изменениям обстановки.

Министр внутренних дел Игорь Таро подчеркнул, что при создании системы учитывали реальный опыт последних лет. По его словам, Эстония не является прямой мишенью атак, но иногда сталкивается с последствиями войны рядом.

"Мы находимся в гибридной ситуации", – объяснил он, добавив, что такие инциденты случаются чаще, чем ожидалось.

Что меняют сейчас

В центре новой системы – не только технические средства оповещения, но и готовность людей действовать правильно. В правительстве признают, что сами по себе сигналы не спасают жизни. Важно, чтобы население понимало, что делать в каждом конкретном случае.

Отдельно обратили внимание на то, что уровень осведомленности граждан пока недостаточен. Именно поэтому и решили создать детальное пособие с объяснениями и сценариями действий. Оно должно охватить различные типы угроз и объяснить разницу между ними.

На фоне новых приоритетов правительство также пересмотрело оборонные расходы. Министр обороны Ханно Певкур сообщил о решении приостановить закупку новых боевых машин на сумму более 500 млн евро. Речь идет о технике, которую планировали получить в 2029–2030 годах.

По его словам, это позволит направить ресурсы на другие направления. В частности, на усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем, повышение мобильности и лучшую ситуационную осведомленность. В приоритете также огневая мощь и современные технологии наблюдения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Эстонии беспилотник, который залетел с территории РФ, попал в дымовую трубу электроподстанции. Обошлось без пострадавших и существенных повреждений объекта. Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента. Беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии с территории России. После попадания, на месте работали саперы Спасательного департамента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!