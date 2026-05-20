'Война выйдет за пределы Ближнего Востока': Иран предостерег США от возобновления ударов

Иранский Корпус стражей Исламской революции отреагировал на угрозы американского президента Дональда Трампа атаковать территорию Ирана. Там заявили, что в подобном случаеагрессия Тегерана будет распространяться за пределы Дальнего Востока.

Об этом сообщает агентство Reuters. Однако, как будет распространяться агрессия режима аятолл, в КСИР не сказали.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", – приводит агентство заявление КСИР, которое публиковали провластные иранские медиа.

Контекст

Агентство пишет, что такое предупреждение прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп 18 мая заявил, что был близок отдать приказ возобновить иранские бомбардировки, но отложил его ради мирных усилий и после просьб лидеров стран Персидского залива.

Тегеран на этой неделе передал Вашингтону новые предложения, однако там повторялось все, что ранее отклонял Белый дом:

контроль над Ормузским проливом ;

; компенсации за ущерб от войны ;

; снятие санкций ;

; размораживание активов ;

; вывод американских войск из региона.

Из-за этого Иран продолжает частично блокировать Ормузский пролив, в результате чего судоходство в регионе резко сократилось. По данным, агентство по мониторингу судоходства Lloyd's List, чьи данные приводит агентство, заявило, что на прошлой неделе проливом прошли только 54 корабля против примерно 140 в день до начала войны.

Однако для дружественных стран Иран начал смягчать ограничения. По данным агентства, в среду, 20 мая, через Ормузский пролив прошли два китайских супертанкера с примерно 4 миллионами баррелей нефти на борту.

Кроме того, южнокорейский танкер Universal Winner с двумя миллионами баррелей нефти из Кувейта сейчас выходит из пролива, а до этого он более двух месяцев простоял в Персидском заливе.

Таким образом, из Ормузского пролива в этот день вышли танкеры с в общей сложности 6 миллионами баррелей сырой нефти. Корабли из Китая перевозят иракскую и катарскую нефть в Гуаньдунь и Фуцзянь, где они разгрузятся. По данным Reuters, Иран опираясь на это, готов ослаблять блокаду для дружественных стран.

