Сенат США продвигает законопроект, направленный на ограничение полномочий Трампа по Ирану: что известно

Сенат США сделал важный шаг к ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа. Законопроект, обязывающий главу государства получать одобрение Конгресса на любые будущие военные действия против Ирана, успешно прошел очередное голосование.

Видео дня

Инициатива получила поддержку благодаря новому переходу депутатов от Республиканской партии на сторону оппозиции. Об этом сообщает CNN.

Результаты голосования и неожиданные союзы

Законопроект, направленный на ограничение полномочий Трампа по Ирану, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47. Голосование примечательно тем, что партийные ряды с обеих сторон раскололись

Четверо сенаторов от Республиканской партии – Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди – проголосовали солидарно с демократами. В то же время демократ Джон Феттерман проголосовал против законопроекта, присоединившись к большинству республиканцев.

Политический контекст

Голосование сенатора Кэссиди привлекло особое внимание на фоне его недавней политической неудачи. На минувших выходных законодатель потерпел сокрушительное поражение на выборах, лишившись шанса на третий срок.

На предварительных выборах его обошли два соперника (один из которых пользовался прямой поддержкой Дональда Трампа). Теперь они сразятся во втором туре за место Кэссиди.

Дальнейшие перспективы

Это голосование стало переломным моментом, поскольку ранее Сенат семь раз подряд отклонял аналогичные инициативы. Тем не менее, окончательное принятие закона остается под большим вопросом.

Во время принятия законопроекта на заседании отсутствовали несколько сенаторов-республиканцев, которые были заняты предвыборными кампаниями в своих штатах. Когда они вернутся к голосованию, баланс сил, вероятно, изменится не в пользу законопроекта.

Напомним, после возвращения из Китая президент США Дональд Трамп намерен окончательно определить будущее военного конфликта с Ираном. Ближайшие помощники американского лидера уже разработали детальные планы возобновления военной операции на случай, если Вашингтон решит выйти из дипломатического тупика с помощью новых масштабных бомбардировок.

Как писал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа планировала снова ударить по Ирану уже 19 мая. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!