США официально выдвинули обвинения экс-президенту Кубы Кастро: что ему инкриминируют

В США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.

Кастро обвинили в убийстве американцев

Министерство юстиции США рассекретило обвинительный акт, поданный в федеральный суд в Майами. Вместе с 94-летним Раулем Кастро в деле фигурируют еще пять человек, среди которых – бывшие кубинские военные пилоты.

Следствие утверждает, что они причастны к поражению двух самолетов организации "Brothers to the Rescue" в 1996 году, которые искали беженцев в море возле Кубы

Кастро и кубинских пилотов обвиняют в убийстве четырех человек, которые погибли в результате сбития этих бортов.

В США назвали дело "восстановлением справедливости"

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Вашингтон не забыл о погибших американцах.

"США и президент Трамп не забыли и не забудут своих граждан", – подчеркнул он во время пресс-конференции.

Прокурор Южного округа Флориды Джейсон Рединг Киньйонес заявил, что кубинская власть десятилетиями действовала безнаказанно, однако теперь часть ее руководства будет привлечена к ответственности.

"Те, кто убивает американцев, не могут просто переждать американское правосудие", – заявил прокурор.

Обвинения могут стать основанием для силовых действий

Издание отмечает, что эти обвинения значительно усиливают давление администрации президента Дональд Трамп на кубинскую власть.

Дело может создать юридическую основу для потенциальных силовых операций против Рауля Кастро по аналогии с задержанием бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские спецслужбы арестовали во время спецоперации в начале года.

Сам Бланш, отвечая на вопрос журналистов о возможных военных действиях США против Кубы, заявил, что такое решение будет принимать Трамп и его команда по вопросам внешней политики.

На Кубе назвали дело "цирком"

На Кубе резко раскритиковали на действия Вашингтона.

Посол страны в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что обвинения являются попыткой создать повод для возможной агрессии против Кубы.

"Я не могу назвать это иначе, чем цирком", – сказал дипломат в комментарии The New York Times.

Он также напомнил, что самолеты Brothers to the Rescue десятки раз нарушали воздушное пространство Кубы до того, как были сбиты. А кубинские чиновники неоднократно просили власти США прекратить полеты группы над Кубой, в частности об этом говорилось в письме Фиделя Кастро к президенту Биллу Клинтону, что подтверждается рассекреченными документами США того времени.

Дело появилось на фоне нового кризиса на Кубе

Издание отмечает, что выдвижение обвинений произошло на фоне углубления экономического и энергетического кризиса на Кубе. Страна сталкивается с серьезным дефицитом топлива и проблемами в энергетике.

Хотя расследование в отношении Кастро продолжалось уже несколько недель, США решили обнародовать обвинения 20 мая, когда на Кубе отмечают День независимости, который знаменует окончание американской военной оккупации острова в 1902 году.

Это также произошло после необычного визита на Кубу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который провел переговоры с представителями кубинских властей, во время встреч американская сторона требовала от Гаваны экономических реформ и прекращения сотрудничества с Россией и Китаем в сфере разведки.

