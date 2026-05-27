Беженцам в Германии хотят урезать выплаты: кто из украинцев может потерять деньги

В Германии план снизить социальные выплаты украинским беженцам оказался под угрозой из-за конфликта между федеральным правительством и землями по финансированию реформы. Из-за отсутствия согласованного механизма компенсаций изменение системы помощи может быть отложено или пересмотрено, и запланированное сокращение выплат пока не гарантировано.

Согласно правительственным решениям, принятым ранее, с 1 июля 2026 года украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны были перейти на новую модель выплат с 1 июля 2026 года.

Вместо нынешней "гражданской помощи" (Bürgergeld) в размере около 563 евро в месяц, им должны были начислять помощь для искателей убежища примерно 410 евро. Фактически это означало бы сокращение ежемесячных выплат и изменение статуса части украинских беженцев в системе социальной поддержки.

Правительство объясняло такие изменения необходимостью уменьшить нагрузку на бюджет и более "унифицированно" подходить к новоприбывшим мигрантам. Несмотря на политическое решение, главная проблема возникла на этапе финансирования. В Германии система социальной помощи распределена между федеральным бюджетом и бюджетами земель, и именно здесь возник конфликт.

Ранее предполагалось, что федеральное правительство будет полностью компенсировать землям расходы, связанные с переводом украинцев на новую систему выплат. Но теперь Берлин готов покрывать лишь часть расходов. В результате федеральные земли заявили о дополнительной финансовой нагрузке, которую они не готовы брать на себя без полного возмещения.

По данным, которые приводят немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники, только за период с ноября по апрель власти одобрили выплаты новой помощи почти 55 тысячам украинских беженцев. Большинство из них сейчас получают именно "гражданскую помощь", которая больше нового запланированного уровня поддержки.

Ситуация уже стала предметом острых политических заявлений. Представители оппозиции обвиняют правительство в непоследовательности и невыполнении обещаний по реформированию социальной системы. В частности, отдельные политики заявляют, что приток новых получателей "гражданской помощи" продолжается, а контроль за расходами бюджета остается недостаточным.

