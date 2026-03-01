УкраїнськаУКР
Военная операция против Ирана: в МАГАТЭ оценили уровень угрозы радиации для населения

Мария Дрофич
Новости. Мир
1 минута
480
На фоне событий на Ближнем Востоке и обстрелов Ирана, признаков радиационной угрозы для населения нет. Несмотря на это, специалисты продолжают следить за ситуацией.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление опубликовали в Х.

В МАГАТЭ отметили, что внимательно отслеживают развитие событий на Ближнем Востоке. В организации призвали к сдержанности, чтобы избежать каких-либо угроз для ядерной безопасности населения региона.

По данным агентства, по состоянию на 28 февраля, подтверждения радиологического воздействия отсутствуют, поэтому угрозы для населения нет. Вместе с тем в МАГАТЭ заверили, что и в дальнейшем будут наблюдать за развитием ситуации и информировать о результатах мониторинга.

"МАГАТЭ внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности, чтобы избежать любых рисков для ядерной безопасности людей в регионе. МАГАТЭ постоянно контактирует со странами региона, пока нет никаких доказательств какого-либо радиологического воздействия. Агентство будет продолжать следить за ситуацией и информировать", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

