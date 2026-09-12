Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали десятки человек. Фото и видео

Вечером 11 сентября на севере Франции сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту между Руаном и Каном в Нормандии. В момент аварии на борту находились 180 пассажиров.

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По предварительным данным, пострадали как минимум 44 человека. Об этом сообщает Reuters.

Спасательная операция

В результате катастрофы травмы различной степени тяжести получили десятки человек. Состояние одной из пострадавших – 18-летней девушки – оценивается как критическое. Ее экстренно эвакуировали в больницу на вертолете.

После схода состава с рельсов местные власти активировали план реагирования на чрезвычайные ситуации с массовыми жертвами. На место происшествия были направлены 140 пожарных и спасательных бригад. Префектура департамента Сена-Маритим призвала жителей избегать района аварии, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Причины аварии

Как сообщили в местной полиции, поезд сошел с рельсов после столкновения с неопознанным объектом. По данным французских медиа, в результате удара перевернулись три вагона. Французский железнодорожный оператор SNCF и правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Инцидент привел к значительным перебоям в железнодорожном движении. Движение поездов между Руаном и Каном, а также между Каном и Гавром было временно приостановлено. Для перевозки пассажиров SNCF организовала альтернативные автобусные маршруты.

Напомним, в Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с бетономешалкой на железнодорожном переезде, после чего локомотив и первый вагон сошли с рельсов. В результате аварии погибла пассажирка, ещё 20 человек пострадали, трое из них получили тяжёлые травмы.

Как писал OBOZ.UA, 20 июня в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, после чего два вагона упали с железнодорожного моста на проезжую часть. В результате аварии погиб один человек.

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