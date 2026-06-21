В Мюнхене столкнулись два грузовых поезда: вагоны упали с моста на проезжую часть, есть погибший

Посреди ночи 20 июня два вагона грузового поезда упали с железнодорожного моста на проезжую часть дороги в Мюнхене (Германия) из-за столкновения с другим грузовым поездом. В результате аварии погиб один человек.

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Инцидент произошел в 01:40 ночи (02:40 по Киеву) в районе Мильбертсгофен. BR.de сообщает, что экстренные службы, получив сообщение о столкновении, направили на место происшествия около 60 спасателей.

Подробности смертельной аварии

По данным полиции, погибшим оказался 46-летний немецкий маневровый помощник, который стоял на специальной подножке одного из поездов.

Согласно текущей версии, поезда столкнулись из-за того, что один из них на стрелочном переключателе был перенаправлен на неправильный путь.

После удара поезда сошли с рельсов, и два вагона упали с высоты примерно пяти метров на улицу Шляйсхайм Штрассе. Правоохранители уточнили, что вагоны были пустыми.

Другие транспортные средства также пострадали. В момент аварии по Шляйсхайм Штрассе ехал общественный автобус, и его зацепил падающий предмет. Речь идет о незначительных повреждениях; водитель автобуса не пострадал, а пассажиров в салоне не было. Полиция также сообщила, что еще семь автомобилей, припаркованных на обочине дороги, были повреждены обломками.

Инцидент не повлиял на региональное или междугороднее железнодорожное сообщение, поскольку пострадавшая линия используется исключительно для грузовых перевозок.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце мая в бельгийском городе Бюггенхаут школьный автобус попал под поезд на железнодорожном переезде. Погибли четыре человека, среди них двое детей.

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