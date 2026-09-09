В Польше поезд протаранил грузовик и сошел с рельсов: есть погибший и 20 пострадавших. Фото

В Польше, в Мазовии, пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с бетономешалкой на железнодорожном переезде, после чего локомотив и первый вагон сошли с рельсов. В результате аварии погибла пассажирка, ещё 20 человек пострадали, трое из них получили тяжёлые травмы.

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Об этом сообщает RMF24. Авария произошла около 11:25 в населённом пункте Сокольники-Сухе на железнодорожной линии № 22 Воланув — Пшисуха, когда грузовик выехал на переезд с включённой световой сигнализацией.

Поезд протаранил бетономешалку

Грузовик выехал на железнодорожный переезд и попал под удар поезда PKP Intercity "Koziołek", следовавшего по маршруту Щецин – Люблин. Наиболее сильное столкновение пришлось на первый вагон, в котором находилась женщина, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

Среди других людей, получивших самые тяжелые ранения, были еще один пассажир поезда, машинист и водитель бетономешалки. Всего в больницы доставили восемь пострадавших.

В момент аварии в поезде находились около 120 пассажиров. Примерно сотню человек после столкновения на автобусах доставили в помещение в населённом пункте Скшинно.

На место происшествия направили два вертолета польской авиационной скорой помощи, 10 машин скорой помощи и 22 пожарных расчета. Полицейские также прочесали окрестные поля, проверяя, не удалился ли кто-нибудь из пострадавших пассажиров с места аварии в состоянии шока. Спасательная операция завершилась до 14:00.

Причины аварии устанавливаются

Правоохранители пока не установили, почему водитель бетономешалки выехал на переезд, несмотря на световую сигнализацию. Прокурор Роберт Червинский подчеркнул, что делать выводы о причинах аварии пока рано — их следует установить после осмотра поезда и грузовика.

В составе из шести вагонов и локомотива все вагоны остались в пределах колеи, но первый сошел с рельсов, а локомотив перевернулся на бок. Сила удара была такой, что конструкцию грузовика на месте было трудно опознать.

Из-за аварии движение поездов на линии № 22 было приостановлено. Для пассажиров организовали автобусы, а также ввели взаимное признание билетов PKP Intercity в поездах ŁKA и Polregio на отдельных участках.

Ожидается, что проблемы с движением продлятся как минимум до позднего вечера. Для пассажиров запущены компенсационные автобусы, а на месте работает кризисный штаб.

Напомним, в Великобритании за сутки произошло сразу две железнодорожные аварии. В результате инцидентов в графствах Восточный Сассекс и Эссекс пострадали почти два десятка человек, а несколько пассажиров получили серьезные травмы.

Как писал OBOZ.UA, 20 июня в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, после чего два вагона упали с железнодорожного моста на проезжую часть. В результате аварии погиб один человек.

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