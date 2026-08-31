Во Франции рыбаки из Украины и Казахстана устроили драку из-за войны: украинец получил ножевые ранения, а его оппонента нашли мертвым

Во французском Миттерсхайме, расположенном в департаменте Мозель, между украинскими и казахстанскими рыбаками произошла драка, в ходе которой 43-летний украинец получил несколько ножевых ранений, а его оппонент скрылся с места происшествия и впоследствии был найден мертвым в пруду. По предварительной версии, конфликт мог возникнуть после спора о войне России с Украиной.

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Об инциденте сообщило издание Le Républicain Lorrain. В то же время TF1 Info отметило, что изначально правоохранительные органы рассматривали версию о возможном убийстве, однако результаты вскрытия не подтвердили насильственную смерть погибшего.

Как произошла драка

Инцидент произошел в ночь на 22 августа возле пруда в Миттерсхайме. По словам пострадавшего украинца, во время распития алкоголя между мужчинами возник острый спор об их странах и войне, после чего ситуация переросла в драку.

Во время конфликта 43-летний украинец получил несколько ножевых ранений в живот и руки. Его 24-летний пасынок обнаружил мужчину на земле, посадил в автомобиль и отвез в больницу, но по дороге остановился и вызвал медиков.

Пострадавшего доставили в больницу Saint-Nicolas в Сарребурге. Сначала егосостояние оценивалось как тяжелое, однако впоследствии оно стабилизировалось.

Соперника украинцев — 44-летнего мужчину, которого сначала называли "русским из Германии", объявили в розыск. Впоследствии выяснилось, что он родился в Казахстане, а 23 августа его тело водолазы обнаружили в пруду.

Что установило расследование

Двоих украинцев – 43-летнего мужчину и его пасынка – задержали по подозрению в причастности к возможной смерти соперника. Однако 25 августа их отпустили после получения результатов вскрытия.

Прокурор Меца Давид Туве сообщил, что вскрытие не подтвердило насильственную смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от утопления, а следов насилия или вмешательства третьего лица не обнаружили.

Подозреваемых освободили из-под стражи, а расследование обстоятельств конфликта и смерти мужчины продолжается.

Напомним, в августе 2026 года в Познани произошел конфликт между поляками и гражданами Украины, который перерос в драку. По словам очевидцев, причиной стала агрессивная реакция на украинский язык; двух нападавших задержали.

Как писал OBOZ.UA, 24-летнего украинца в Германии задержали за обустройство тайника с оружием недалеко от Берлина. По данным следствия, мужчина мог действовать по указаниям российских спецслужб и быть причастен к подготовке диверсий в Европе.

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