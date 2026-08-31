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Во Франции рыбаки из Украины и Казахстана устроили драку из-за войны: украинец получил ножевые ранения, а его оппонента нашли мертвым

Даниил Борщ
Новости. Мир
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Во французском Миттерсхайме произошла драка между рыбаками
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Во французском Миттерсхайме, расположенном в департаменте Мозель, между украинскими и казахстанскими рыбаками произошла драка, в ходе которой 43-летний украинец получил несколько ножевых ранений, а его оппонент скрылся с места происшествия и впоследствии был найден мертвым в пруду. По предварительной версии, конфликт мог возникнуть после спора о войне России с Украиной.

Об инциденте сообщило издание Le Républicain Lorrain. В то же время TF1 Info отметило, что изначально правоохранительные органы рассматривали версию о возможном убийстве, однако результаты вскрытия не подтвердили насильственную смерть погибшего.

Как произошла драка

Инцидент произошел в ночь на 22 августа возле пруда в Миттерсхайме. По словам пострадавшего украинца, во время распития алкоголя между мужчинами возник острый спор об их странах и войне, после чего ситуация переросла в драку.

Во время конфликта 43-летний украинец получил несколько ножевых ранений в живот и руки. Его 24-летний пасынок обнаружил мужчину на земле, посадил в автомобиль и отвез в больницу, но по дороге остановился и вызвал медиков.

Французский Миттерсхайм.

Пострадавшего доставили в больницу Saint-Nicolas в Сарребурге. Сначала егосостояние оценивалось как тяжелое, однако впоследствии оно стабилизировалось.

Соперника украинцев — 44-летнего мужчину, которого сначала называли "русским из Германии", объявили в розыск. Впоследствии выяснилось, что он родился в Казахстане, а 23 августа его тело водолазы обнаружили в пруду.

Что установило расследование

Двоих украинцев – 43-летнего мужчину и его пасынка – задержали по подозрению в причастности к возможной смерти соперника. Однако 25 августа их отпустили после получения результатов вскрытия.

Место, где произошла драка.

Прокурор Меца Давид Туве сообщил, что вскрытие не подтвердило насильственную смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от утопления, а следов насилия или вмешательства третьего лица не обнаружили.

Подозреваемых освободили из-под стражи, а расследование обстоятельств конфликта и смерти мужчины продолжается.

Напомним, в августе 2026 года в Познани произошел конфликт между поляками и гражданами Украины, который перерос в драку. По словам очевидцев, причиной стала агрессивная реакция на украинский язык; двух нападавших задержали.

Как писал OBOZ.UA, 24-летнего украинца в Германии задержали за обустройство тайника с оружием недалеко от Берлина. По данным следствия, мужчина мог действовать по указаниям российских спецслужб и быть причастен к подготовке диверсий в Европе.

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