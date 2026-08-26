Украинец, следуя инструкциям спецслужб РФ, устроил тайник с оружием под Берлином: его задержали

24-летний украинец Вадим С. по указаниям российских спецслужб устроил тайник с оружием в лесу недалеко от Берлина, после чего вернулся в Польшу, где его задержали. По данным следствия, он также мог быть причастен к подготовке диверсий в Европе.

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Об этом сообщает Spiegel . Мужчина получал задания через смартфон, а после выполнения передавал кураторам фотографии и координаты тайников.

Как нашли тайник

В октябре 2025 года украинец Вадим С. приехал из Польши в Берлин на автобусе. Там он забрал два пакета из временного хранилища и перенес их в лес у озера Мюггельзее.

После этого мужчина передал кураторам фотографии и координаты тайника и вернулся в Польшу. Польская контрразведка перехватила эти данные и проинформировала об этом немецких коллег.

Правоохранители обнаружили в тайнике пистолеты, в том числе копию Макарова, а также боеприпасы. Оружие вывели из строя и начали наблюдать за ним, однако забрать его никто не пришел, так как мужчину задержали в другой стране.

Готовили диверсию против "Новой почты"

В октябре 2025 года в Бухаресте задержали подозреваемого и его сообщника. По версии румынских правоохранителей, они готовили взрыв и поджог в отделении "Новой почты".

Для этого они пытались отправить посылки со взрывными устройствами, замаскированными под наушники, и емкостями с легковоспламеняющимся веществом.

По информации разведки, именно дядя подозреваемого, работающий на российские спецслужбы, мог вовлечь его в эту деятельность.

Что грозит украинцу

Федеральная прокуратура Германии расследует дело по подозрению в агентурной деятельности в пользу иностранной разведки и подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что обнаружение тайника свидетельствует о переходе от потенциальной к непосредственной угрозе диверсий в стране.

Напомним, 18 августа немецкий суд приговорил гражданина Украины к году и трем месяцам лишения свободы за подготовку диверсий по заказу России. По данным следствия, он вместе с сообщниками должен был отправлять посылки с GPS-трекерами, которые могли использоваться для разведки.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года в Германии задержали гражданина Украины и гражданку Румынии. Их подозревали в сборе информации и слежке за человеком, поставлявшим дроны и комплектующие для Сил обороны Украины.

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