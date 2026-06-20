Один из основателей Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Соучредитель компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе на западе Франции. Легкомоторный самолет, владельцем которого был предприниматель, разбился 19 июня в коммуне Ла-Боль.

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Самолет потерпел крушение в пятницу после обеда. Об аварии сообщили местные СМИ.

В результате падения самолета погибли два человека. Когда спасатели прибыли на место происшествия, самолет уже горел, а огонь начал распространяться вокруг.

Мэр Ла-Боля Франк Луврие сообщил, что разбился самолет Cessna 421, двухмоторное винтовое воздушное судно, рассчитанное на восемь мест. Самолет выполнял рейс из Ренна.

Одним из погибших оказался Клод Гиймо, соучредитель компании Ubisoft, которую он создал вместе с четырьмя братьями. Компания занимается изданием и разработкой видеоигр.

Предварительно известно, что вторым пассажиром был инструктор из Ренна. Сам Гиймо планировал посетить авиационный слёт в Ла-Боли.

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