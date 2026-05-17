Во Франции будут расследовать дело против кронпринца Саудовской Аравии: в чем его обвиняют

Парижский следственный судья будет расследовать жалобу против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которого обвинили в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. Это произошло в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщили France 24 и Figaro со ссылкой на AFP. Соответствующую жалобу о пытках и насильственных исчезновениях подали Trial International и "Репортеры без границ".

Информацию о том, что следственный судья из отдела расследования преступлений против человечности теперь будет расследовать это дело, подтвердила национальная антитеррористическая прокуратура. Процесс начался после многолетних судебных споров о приемлемости этого дела.

Что известно

Начало этого расследования стало следствием жалобы, поданной организацией Trial International, которая "борется против безнаказанности за международные преступления", и Democracy for the Arab World Now (DAWN) — организации, в которой работал Хашогджи. Они обратились в суд в июле 2022 года, во время визита Мухаммада бин Салмана во Францию, а затем получили поддержку в виде жалобы от организации "Репортеры без границ".

В течение нескольких лет судебных процессов прокуратура выступала против открытия расследования во Франции, считая, что жалобы этих организаций не подлежат рассмотрению. В конце концов апелляционный суд удовлетворил просьбу Trial International и "Репортеров без границ" в решении, принятом в понедельник, 11 мая, о котором стало известно AFP.

"Преступление, жертвой которого стал Джамаль Хашогджи, – это ужасное преступление, спланированное и организованное на самом высоком уровне саудовского государства, которое казнило журналиста, который был голосом инакомыслящих и независимым голосом", – прокомментировал адвокат организации "Репортеры без границ" Эммануэль Дауд.

Французская антитеррористическая прокуратура (PNAT) заявила, что "принимает к сведению это решение, которое, однако, не отменяет ее толкования" текстов о праве ассоциаций подавать жалобы относительно такого рода преступлений.

"Теперь не должно быть препятствий для открытия судебного расследования в отношении ужасного преступления против Джамаля Хашогджи", – отметил адвокат Trial International Анри Тюллие. Организация DAWN назвала это "важным шагом на пути к справедливости".

Как сообщал OBOZ.UA, Джамаль Хашогджи – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммада. Его считали без вести пропавшим после того, как он вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже появилась информация, что журналиста жестоко убили на территории диппредставительства.

Сначала высказывали предположение, что расчлененное тело Хашогджи могло быть вывезено из Турции в чемоданах. Позже правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. А телеканал CNN, со ссылкой на собственные источники, опубликовал последние слова Хашогджи.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации оппозиционера. Сенаторы США поддерживают мнение Управления, называя принца Мухаммада бин Салмана "сумасшедшим" и "опасным".

