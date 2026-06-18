Во Франции 30-летний мужчина скончался на беговой дорожке: медики установили причину

Во Франции во время очередной волны жары погиб 30-летний мужчина. Его без сознания нашли на беговой дорожке стадиона в городе Эрмон, после чего медики пытались спасти мужчине жизнь, однако все реанимационные меры оказались тщетными.

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Об этом сообщила газета Le Parisien. Издание ссылается на пожарно-спасательную службу департамента Валь-д'Уаз.

Мужчине стало плохо во время тренировки

Трагедия произошла утром 19 июня на стадионе Рауля Дотри в городе Эрмон, расположенном во французском регионе Иль-де-Франс.

Около 10:52 очевидцы заметили на беговой дорожке мужчину без сознания. По информации спасателей, у него произошла внезапная остановка сердца.

Еще до прибытия экстренных служб свидетели сразу начали оказывать первую помощь. На месте провели сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

К спасательной операции также подключились медики из расположенной неподалеку клиники Клода Бернара. В реанимационных мероприятиях принимали участие врач и медсестра медицинского учреждения, которые первыми прибыли на место происшествия.

Несмотря на длительные попытки восстановить сердечную деятельность мужчины, спасти его не удалось. Медики констатировали смерть 30-летнего спортсмена.

Трагедия произошла на фоне сильной жары

Инцидент произошел во время нового периода аномальной жары, охватившей значительную часть Франции.

В последние дни во многих регионах страны температура воздуха превышает сезонные нормы, а власти и медики регулярно призывают граждан избегать значительных физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

Пока официально не сообщается, стала ли жара непосредственной причиной смерти мужчины, однако именно в условиях высоких температур риск сердечно-сосудистых осложнений существенно возрастает.

Свидетелям оказали психологическую помощь

По информации пожарно-спасательной службы, свидетелями трагедии стали шесть человек. После инцидента их передали специалистам службы экстренной медико-психологической помощи, которые работали с очевидцами происшествия.

Обстоятельства смерти мужчины в настоящее время выясняются. Правоохранители и медицинские службы устанавливают все детали трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, Европу накрыла рекордная жара, из-за которой сразу в нескольких странах были зафиксированы температурные рекорды. Самые высокие показатели синоптики наблюдали в Великобритании, Франции и Ирландии.

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