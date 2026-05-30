Европу накрыла рекордная жара: почему ее называют 'смертельной'

Европа на этой неделе пережила аномальную волну жары, из-за которой сразу в нескольких странах зафиксировали температурные рекорды. Самые высокие показатели синоптики наблюдали в Великобритании, Франции и Ирландии.

Видео дня

О погодной ситуации написало издание The Guardian со ссылкой на метеорологов и официальные службы. Во Франции представитель правительства заявил, что жара уже привела к гибели семи человек – прямо или косвенно. В материале также отметили, что над континентом образовался так называемый "тепловой купол", который удерживает горячий воздух над регионом.

Рекорды температур

В Великобритании 35,1 градуса тепла зафиксировали во вторник в садах Кью в Лондоне. Это стало новым майским рекордом страны. Предыдущий максимум – 34,8 градуса – установили лишь днем ранее, также в Лондоне.

До этого рекорд майской температуры в Британии держался более 80 лет. Он составлял 32,8 градуса и был зафиксирован в 1922 году, а затем повторен в 1944-м.

Ирландия также обновила свой температурный максимум для мая. На двух метеостанциях – в Килларне и Клонмеле – воздух прогрелся до 28,8 градуса.

Жаркие ночи

Синоптики обратили внимание не только на дневную жару, но и на рекордно высокие ночные температуры. В британском Камборне в ночь на среду температура опустилась лишь до 21,4 градуса.

Такие ночи называют "тропическими", когда столбики термометров не падают ниже 20 градусов. Для части Европы это непривычная ситуация, особенно в конце мая. И, похоже, жара пока не спешит отступать.

Во Франции температура в понедельник и вторник достигала 36 градусов. Это стали самые жаркие майские дни за всю историю наблюдений в стране.

По данным метеорологов, в некоторых регионах Европы температура сейчас превышает климатическую норму на 10–15 градусов. До конца недели показатели будут оставаться выше средних еще примерно на 5–10 градусов.

Непогода в Австралии

Тем временем на востоке Австралии объявили предупреждение из-за сильных гроз. Бюро метеорологии страны сообщило о риске шквального ветра, крупного града и мощных ливней.

В штате Квинсленд за 30 минут выпало 50 мм осадков, а в Новом Южном Уэльсе зафиксировали порывы ветра до 104 км/ч. Также действуют предупреждения о внезапных наводнениях.

Синоптики прогнозируют, что до конца недели в отдельных районах Австралии может выпасть до 100 мм осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки