Рада не ушла на перерыв? В парламенте отреагировали на нашумевшее заявление

Верховная Рада Украины не ушла на длительный перерыв. Парламент работает в обычном режиме.

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В частности, продолжается работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций, заявили в пресс-службе аппарата ВРУ. Заявление, которое цитирует "Интерфакс-Украина", появилось на фоне сообщений об отсутствии пленарных заседаний до 13 октября.

Рада продолжает работать

В пресс-службе аппарата парламента заявили, что Верховная Рада не ушла на перерыв, а продолжает работать.

"Парламент продолжает работать бесперерывно. Помимо работы в сессионном зале народные депутаты также рассматривают законопроекты и принимают решения на заседаниях комитетов; работают в рабочих группах над законопроектами и поправками к ним; принимают участие в парламентских слушаниях; работают во временных следственных и специальных комиссиях, во фракциях и депутатских группах, готовясь к дальнейшему рассмотрению вопросов в сессионном зале. Таким образом, Верховная Рада не уходит на перерыв, а продолжает работать непрерывно. Работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций продолжается", – отметили в пресс-службе в субботу.

Это заявление было сделано после сообщения народного депутата Ярослава Железняка об отсутствии пленарных заседаний парламента вплоть до 13 октября.

"Рада снова ушла на длительный перерыв в пленарных заседаниях. Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября", – написал он накануне в своем Telegram-канале.

Народный депутат подчеркнул, что это происходит на фоне "огромных проблем с выполнением международных обязательств" и последовавшего за ними финансового кризиса, который уже привел к отсрочке капитальных расходов. В частности, из-за отсутствия финансирования на вынужденную "паузу" вплоть до декабря поставлены строительство и ремонт инфраструктурных объектов – больниц, школ, укрытий.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду поддержать законопроекты, необходимые для финансирования дефицита бюджета. Речь идет об утверждении на законодательном уровне изменений, которых требуют Евросоюз и другие партнеры.

По словам президента, на тот момент крайне необходимо было принять 7 законопроектов, часть из которых – довольно непопулярные.

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