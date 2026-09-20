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Рада не ушла на перерыв? В парламенте отреагировали на нашумевшее заявление

Лилия Рагуцкая
Новости политики
2 минуты
1,0 т.
Иллюстрация — Верховная Рада Украины
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Верховная Рада Украины не ушла на длительный перерыв. Парламент работает в обычном режиме.

В частности, продолжается работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций, заявили в пресс-службе аппарата ВРУ. Заявление, которое цитирует "Интерфакс-Украина", появилось на фоне сообщений об отсутствии пленарных заседаний до 13 октября.

Рада продолжает работать

В пресс-службе аппарата парламента заявили, что Верховная Рада не ушла на перерыв, а продолжает работать.

"Парламент продолжает работать бесперерывно. Помимо работы в сессионном зале народные депутаты также рассматривают законопроекты и принимают решения на заседаниях комитетов; работают в рабочих группах над законопроектами и поправками к ним; принимают участие в парламентских слушаниях; работают во временных следственных и специальных комиссиях, во фракциях и депутатских группах, готовясь к дальнейшему рассмотрению вопросов в сессионном зале. Таким образом, Верховная Рада не уходит на перерыв, а продолжает работать непрерывно. Работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций продолжается", – отметили в пресс-службе в субботу.

Это заявление было сделано после сообщения народного депутата Ярослава Железняка об отсутствии пленарных заседаний парламента вплоть до 13 октября.

"Рада снова ушла на длительный перерыв в пленарных заседаниях. Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября", – написал он накануне в своем Telegram-канале.

Народный депутат подчеркнул, что это происходит на фоне "огромных проблем с выполнением международных обязательств" и последовавшего за ними финансового кризиса, который уже привел к отсрочке капитальных расходов. В частности, из-за отсутствия финансирования на вынужденную "паузу" вплоть до декабря поставлены строительство и ремонт инфраструктурных объектов – больниц, школ, укрытий.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду поддержать законопроекты, необходимые для финансирования дефицита бюджета. Речь идет об утверждении на законодательном уровне изменений, которых требуют Евросоюз и другие партнеры.

По словам президента, на тот момент крайне необходимо было принять 7 законопроектов, часть из которых – довольно непопулярные.

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УкраинаВерховная Рада УкраиныЯрослав Железняк
Редакционная политика