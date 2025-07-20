ВМФ Канады впервые использовал во время учений морской дрон: что известно о Hammerhead

Королевский Канадский военно-морской флот впервые применил морской дрон Hammerhead, снаряженный боевой частью. В ходе военных учений надводный беспилотник успешно поразил назначенную цель.

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Речь идет о морском дроне Hammerhead, который был запущен с фрегата Vancouver и управлялся через спутниковую связь. Об этом Королевский Канадский военно-морской флот сообщил на своем YouTube-канале.

По информации канадских военных, беспилотная морская система Hammerhead была впервые использована в ходе учений Trident Fury 2025. ВМФ Канады констатировал, что морской дрон продемонстрировал значительный прогресс в беспилотных морских операциях.

Эту операцию провели подразделение передовых военно-морских возможностей в сотрудничестве с подразделением подводного плавания флота и кораблем Vancouver. В канадском ВМФ отметили, что подразделение передовых военно-морских возможностей заняло промежуточное положение между традиционными и передовыми методами ведения боевых действий для осуществления морских операций по пресечению контрабанды, защите сил и обороне портов, эксплуатации беспилотных воздушных, надводных и подводных систем.

Морской дрон Hammerhead разработан британской оборонной технологической компанией QinetiQ. Ранее эта система использоваласт ВМФ Канады в качестве дистанционно управляемой цели для имитации атак малых быстроходных судов во время учений. Теперь же он был перепрофилирован в ударный аппарат.

В Канаде прямо заявляют, что концепция применения этих дронов частично вдохновлена успешным использованием украинских морских беспилотников в Черном море против российского флота. Это пример асимметричной войны, где недорогие, но эффективные средства могут наносить ущерб гораздо более крупным и дорогостоящим кораблям.

Надводный беспилотник Hammerhead оснащен двигателем MerCruiser объемом 3,0 л и мощностью 135 лошадиных сил. Это позволяет ему развивать скорость до 35 узлов (примерно 65 км/ч) при волнении моря до 3 баллов и до 40 узлов (около 74 км/ч) при волнении 2 балла и ниже. Управляется с помощью спутниковой системы связи, что обеспечивает управление "за горизонтом".

Система спроектирована так, чтобы имитировать быстрые атаки прибрежных штурмовых катеров в рое из до 40 аппаратов. Высокая маневренность позволяет имитировать прямые скоростные атаки, пересекающиеся траектории, зигзагообразные движения и другие маневры уклонения.

Напомним, Великобритания в рамках соглашения, известного как Глобальная программа боевой авиации, продолжает разработку совершенно нового истребителя Tempest. По прогнозам разработчиков, самолет будет готов к эксплуатации в 2035 году.

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