'Венгры во второй раз с 1989 года выбрали свободу': Мерц поздравил Украину и Европу с результатами выборов в Венгрии

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц положительно высказался о результатах парламентских выборов в Венгрии, победу на которых одержала оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. По словам немецкого лидера, то, что венгры выбрали свободу, является хорошей новостью для Украины, ФРГ и всей Европы.

Об этом Мерц сказал во вторник, 14 апреля, во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Он отметил, что результаты этого голосования в Венгрии являются историческими.

"Позвольте также несколько слов о выборах в Венгрии. Эти выборы имеют значение и для нашей поддержки Украины. То, чего достигли избиратели в воскресенье, можно назвать историческим. Больше венгров, чем когда-либо прежде, приняли участие в голосовании. Они убедительно проголосовали не только против правительства, но и против целой системы. После 1989 года они, по сути, во второй раз выбрали свободу", – подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что 12 апреля венгры продемонстрировали Европе и миру, что "не существует необратимой тенденции к правому популизму и авторитаризму".

"Маятник движется назад. И это хорошая новость для всей Европы. Это хорошая новость для Германии. Это также хорошая новость для Украины", – сказал он.

Последствия выборов в Венгрии для Европы

Немецкий канцлер сообщил, что уже поздравил будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и рассчитывает вскоре принять его с визитом в Берлине. "На пути возвращения в Европу Венгрия может рассчитывать на Германию", – подчеркнул политик.

Он также связал результаты выборов с возможностью разблокирования решений ЕС по поддержке Украины. "Мы хотим как можно быстрее реализовать согласованный в декабре заем ЕС для Украины. Средства на военную поддержку должны быть оперативно выплачены. Украина в этом остро нуждается", – заявил Мерц.

По его словам, также важно обеспечить долгосрочное финансирование обороны Украины.

Кроме того, глава немецкого правительства также выразил ожидания, что новая власть Венгрии изменит подходы к энергетической и внешней политике.

"Венгрии уже было сделано предложение воспользоваться трубопроводом через Хорватию, которое предыдущее правительство не приняло. Я исхожу из того, что теперь и в этом вопросе произойдут изменения, и Венгрия больше не будет искать такой близости с Россией", – отметил он.

Мерц отметил, что результаты выборов будут иметь долгосрочные последствия для Европы. "Дата выборов в минувшее воскресенье в Венгрии будет иметь далеко идущие последствия – также и для сотрудничества в Европе. И эти последствия будут исключительно положительными", – подытожил канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия после проигрыша на парламентских выборах партии Виктора Орбана "Фидес" снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО. А выстроенная пока еще действующим премьер-министром авторитарная система в стране будет демонтирована, заявил лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

