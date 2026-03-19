Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам: говорят об 'угрозах' Орбану

Венгерское правительство постановило запретить въезд в страну и в Шенгенскую зону трем гражданам Украины. По имеющейся информации, они якобы "лично угрожали" Венгрии, говоря, что "Украина может начать военное нападение".

Видео дня

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш. Его слова приводит венгерский телеканал 24.hu.

Что известно

Чиновник заявил, что запрет ввели из-за того, что они якобы угрожали самому главе венгерского правительства.

Гуляш уточнил, что речь идет об экс-нардепе партии "Батьківщина" Григории Омельченко, общественном деятеле и военном Евгении Карасе и политическом аналитике Борисе Тизенгаузене. Чиновник заявил, что Омельченко якобы угрожал самому венгерскому премьеру и его семье, а Тизенгаузен обсуждал возможность отправить ВСУ в Венгрию.

Что касается Карася, то здесь, как говорил Гуляш, для запрета было достаточно того факта, что он является "лидером неонацистов".

Что предшествовало

В четверг, 12 марта Виктор Орбан выложил в своих соцсетях фрагмент телефонного разговора, где он якобы общается со своими дочерьми.

"Я уверен, что вы увидите в новостях, что украинцы угрожали не только мне, но и вам. Мы должны воспринимать это серьезно, но не должны бояться", – говорил Орбан на кадрах.

В то же время в понедельник, 9 марта в эфире телеканала "Прямой" Григорий Омельченко заявил, что в Киеве знают, где живет Орбан, поэтому если он не изменит своей украинофобии, то должен помнить, что"карма никогда не простит ничьих преступлений".

"Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях и шестерых внуках. Ему, конечно, кровь украинских детей не печет. Ему дороже нефть российская, чем жизнь украинских детей", – говорил тогда Омельченко. По данным венгерского вещателя, прямых угроз Орбану и его родственникам экс-парламентарий не высказывал.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не согласится разблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро, который согласился предоставить Европейский Союз. Деньги не поступят, пока не восстановится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA сообщал, что в России стартовала новая кампания дезинформации от сети "Матрешка", эксплуатируя тему украинско-венгерского противостояния. Фейковые видеоролики под логотипами западных изданий распространяют в соцсетях несколько взаимосвязанных нарративов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!