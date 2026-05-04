Австрия выслала трех российских дипломатов по громким обвинениям: в чем причина

Австрия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов из-за подозрений в ведении сигнал-разведки с использованием специального оборудования. Правительство заявило, что речь идет о возможном шпионаже под прикрытием дипломатического статуса.

Видео дня

Известно, что дипломаты уже покинули территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

Причиной высылки стала так называемая "антенная лесополоса" – большое количество антенн, размещенных на крышах дипломатических зданий, которые, по оценке властей, могли использоваться для перехвата сигналов и сбора информации. Использование дипломатического иммунитета для разведывательной деятельности является неприемлемым.

Глава МИД Беате Майнль-Райзингер заявила, что этот инцидент является частью более широкой тенденции усиления контроля за деятельностью иностранных дипломатов. С 2020 года Австрия уже выслала в общей сложности 14 российских представителей из-за подобных подозрений.

Правительство страны не раскрыло технических деталей обнаруженного оборудования, однако подчеркнуло, что решение базируется на данных национальных служб безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия превратила Вену (столица Австрии) в крупнейшую площадку для радиоэлектронного шпионажа на Западе. Антенны и другое оборудование для разведки размещены на крышах объектов РФ, чтобы собирать конфиденциальную информацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!