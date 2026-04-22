Венгрия уже подала заявку: в Reuters узнали, когда начнется перекачка нефти по нефтепроводу 'Дружба'

Украина возобновит перекачку нефти по трубопроводу "Дружба" днем в среду, 22 апреля. Венгерская нефтяная компания MOL уже подала первую заявку на транзит.

Видео дня

Первые объемы нефти распределят между двумя странами – Венгрией и Словакией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

"Начало перекачки нефти запланировано на завтра (22 апреля – Ред.) в обеденное время. MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией", – отметил собеседник медиа.

Напомним: ранее в Bloomberg утверждали, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" должны были возобновиться во вторник, 21 апреля. На этот день были запланированы технические испытания трубопровода.

Что предшествовало

Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба", что позволяет восстановить его функционирование. Вопрос энергетической безопасности и поставок топлива стал одним из ключевых во время переговоров с партнерами.

Киев ожидает дальнейших решений от европейских союзников по финансовой и энергетической поддержке, отметил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что, поскольку Украина выполнила запрос Евросоюза по ремонту нефтепровода "Дружба", он ожидает, что в ответ ЕС разблокирует пакет помощи на 90 миллиардов евро, который был утвержден ранее.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России после восстановления работы нефтепровода "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия с 1 мая может прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Это создает дополнительные риски для энергоснабжения страны на фоне нестабильности на мировом нефтяном рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!