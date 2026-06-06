Венгрия ограничивает выдачу разрешений для иностранных трудовых мигрантов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ограничил выдачу разрешений на проживание для трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Таким образом он выполнил свое предвыборное обещание перед избирателями.

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Об этом сообщило издание Nordot.app. Однако это не означает полного прекращения выдачи разрешений – запрет касается упрощенной схемы получения этих разрешений, которая действовала во времена правительства Орбана.

Что известно

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ограничил приток трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Новые разрешения на проживание не будут выдаваться с немедленным вступлением в силу. Правительственное постановление об этом опубликовано в субботу, 6 июня, также указ опубликован в Официальном вестнике Венгрии.

"Новые разрешения на проживание по схеме для работников-мигрантов, введенной предыдущим правительством во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, больше не будут выдаваться с немедленным вступлением в силу", – говорится в материале.

Однако это не означает полного прекращения выдачи разрешений на проживание мигрантам из стран, не входящих в ЕС. Отмечается, что запрет касается именно упрощенной схемы правительства Орбана для гастарбайтеров, которая обеспечила относительно беспрепятственную вербовку работников из-за пределов ЕС через агентства, контролируемые Орбаном. Мадьяр во время предвыборной кампании раскритиковал эту практику.

Таким образом премьер-министр выполнил свое предвыборное обещание. Объяснял он его тем, что больше венгров должны получать работу, а компании не должны снижать заработную плату, нанимая иностранцев.

Новое положение предусматривает, что имеющиеся разрешения на проживание остаются в силе до окончания срока их действия. Однако не уточняется, можно ли продлить разрешения, если срок действия истекает.

Мадьяр занял должность 9 мая после того, как его правоцентристская партия "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах в апреле.

Сколько в Венгрии трудовых мигрантов

Согласно данным, в Венгрии работает около 90 000 работников из стран, не входящих в ЕС, что составляет около 2% рабочей силы.

"Большинство из них работают в сфере аккумуляторов и автомобильной промышленности, в строительстве, как сезонные рабочие в сельском хозяйстве и в службах доставки", – говорится в материале.

Подавляющая часть этих мигрантов происходят из Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны присоединиться к мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. В частности, Будапешт рассматривает возможность стать площадкой для проведения переговоров. В то же время венгерская сторона имеет отдельную позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

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