"Ведите себя хорошо": Трамп похвастался дизайном паспорта США со своим портретом. Фото

Портрет президента США Дональда Трампа будет размещен на ограниченной партии паспортов Соединенных Штатов Америки. Этот тираж посвящен 250-летию независимости страны.

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Соответствующим фото глава Белого дома похвастался в собственной социальной сети Truth Social в субботу, 27 июня. Также он призвал новых граждан не нарушать правила.

"Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!" – призвал республиканец.

На макете представлена внутренняя сторона нового паспорта. На первой странице – строгий Трамп, возвышающийся над письменным столом Resolute. На фоне размещен текст оригинальной Декларации независимости, внизу – личная подпись нынешнего президента.

На противоположной странице размещено изображение картины Джона Трамбулла "Декларация независимости". На ней отцы-основатели подписывают исторический документ, положившей начало образованию США. Внизу размещена надпись: "Соединенные Штаты Америки 250".

Как сообщает Fox News, ранее Государственный департамент подтверждал, что выпустит ограниченный тираж паспортов с новым дизайном в честь праздника. Это произойдет уже этим летом.

Представитель Госдепа заявил журналистам, что новые документы будут доступны "любому гражданину Америки", который подаст заявку на получение паспорта в течение установленного периода. Их будут выдавать до тех пор, пока партия не закончится.

Кстати, макет, опубликованный ранее внешнеполитическим ведомством США, отличается от того, который показал Трамп:

Журналисты спросили у представителей Белого дома, какое именно изображение является официальным эскизом юбилейных паспортов. В администрации президента переадресовали этот вопрос в Государственный департамент, пишет CNN.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Американские журналисты утверждают, что во время одного из совещаний в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что не является большим сторонником Украины, "за исключением украинских женщин".

– Недавно между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони разразился дипломатический скандал после саммита G7. Американский лидер заявил, что глава итальянского правительства якобы "умоляла" его сфотографироваться вместе. Мелони публично опровергла эти слова и назвала их вымыслом.

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