"Я не особо симпатизирую Украине, за исключением их женщин", – Трамп

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является большим сторонником Украины, за исключением украинских женщин. Эту фразу привели журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Свон в своей книге Regime Change, посвященной первым 14 месяцам второго президентского срока Трампа.

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Об этом говорится в материале The New York Times, посвященном новой книге журналистов издания. Авторы собрали свидетельства, интервью и подробности из работы администрации Трампа .

Среди прочего они процитировали высказывание президента США: "Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают "Мисс Вселенная"".

Взгляд из Белого дома

В книге авторы описывают атмосферу в Белом доме и решения, которые принимались после возвращения Трампа к власти. По их словам, президент часто воспринимал политику через призму телешоу и зрелищности.

Габерман и Свон также упомянули его оценку спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. По данным авторов, Трамп назвал эту публичную перепалку "замечательным телевидением" и заявил, что она была "лучше, чем The Apprentice".

Авторы книги приводят и ряд других высказываний Трампа, которые, по их мнению, демонстрируют его подход к политике. В частности, они утверждают, что президент размышлял об аннексии Канады и Гренландии, а также обсуждал возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США.

Детали книги

Рецензию на книгу опубликовала The New York Times. В материале отмечается, что "Regime Change" построена как хроника событий первых месяцев второго президентского срока Трампа и содержит многочисленные эпизоды из закрытых встреч и внутренних обсуждений.

Особое внимание авторы уделили работе окружения президента. В книге упоминается помощница Натали Гарп, которая, по утверждению журналистов, регулярно подбирала для Трампа положительные новости и одобрительные сообщения из социальных сетей. Также описано его активное использование собственной платформы Truth Social для публичных заявлений и комментариев.

Напомним, европейские союзники Киева опасаются, что президент США Дональд Трамп может изменить формат мирных переговоров по Украине и оттеснить ЕС от этого процесса. В Брюсселе и среди партнеров Украины опасаются усиления влияния США на переговоры с Россией.

Также OBOZ.UA сообщал, что эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления Илья Котов оценил перспективы саммита G7, который начался во Франции 15 июня. По его мнению, ключевой задачей встречи станет поиск взаимопонимания между западными партнерами на фоне международных кризисов и вызовов в сфере безопасности.

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