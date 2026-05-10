В Японии заявили, что отправят своих чиновников в Россию: какова цель

Уже в конце мая японские чиновники могут совершить поездку в государство-агрессора РФ. Целью власти называют поддержку связи с Москвой, а также своих компаний, которые все еще работают в России.

Об этом заявило Bloomberg. В субботу, 9 мая, Министерство торговли Японии подтвердило информацию, отметив, что, в зависимости от ситуации, в РФ также могут отправиться представители бизнеса.

"Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в России", – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба добавила, что правительство Японии обратится к Кремлю с соответствующими запросами, поскольку страна поддерживает связь с Российской Федерацией на правительственном уровне.

Ранее журналисты заявили, что чиновники отправят делегацию для обсуждения экономических вопросов в ожидании окончания войны в Украине. Министерство торговли опровергло эти утверждения, заявив, что Япония будет продолжать координировать действия с государствами "Большой семерки" по санкциям против РФ.

"Текущая ситуация не позволяет искать новые формы сотрудничества с Россией", – отметили представители власти.

Добавим: впервые медиа написали о потенциальной поездке в РФ "экономической делегации" Японии в апреле 2026 года. Тогда главный секретарь кабинета министров Минору Кихара отрицал этот план.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что Япония изменит политику безопасности и обороны страны из-за увеличения угроз от КНР, КНРД и РФ. Глава правительства отмечала, что международная ситуация стала другой, и стране нужно "извлечь урок" из войн в Украине и на Ближнем Востоке.

