В Японии проливные дожди привели к наводнениям и оползням: люди оказались заблокированными в домах и автомобилях. Фото

В северо-центральной части Японии в четверг, 27 августа, сильные ливни вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды дороги оказались перекрыты, а часть людей застряла в затопленных домах и автомобилях.

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Об этом сообщило агентство Associated Press. Непогода охватила префектуры Исикава и Тояма, где Японское метеорологическое агентство объявило самый высокий, пятый уровень предупреждения о сильных осадках в отдельных районах.

Впоследствии в четверг осадки ослабли, поэтому агентство понизило уровень предупреждения до среднего. В то же время жителей предупредили, что до утра пятницы возможны новые дожди и оползни.

По прогнозу агентства, в районах Кага и Ното к утру пятницы может выпасть до 20 сантиметров осадков. Власти обеих префектур рекомендовали более 380 тысячам человек перебраться в более безопасные места.

В соседней префектуре Исикава, расположенной к западу от Тоямы, из-за наводнения 270 домов в трёх муниципалитетах оказались отрезанными от внешнего мира. По словам чиновников, сообщений о пострадавших среди людей, оставшихся в изоляции, не поступало.

Сильные осадки также вызвали оползни и перекрыли дороги в Исикаве.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что несколько рек в двух префектурах вышли из берегов и затопили много домов. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

По данным компании Hokuriku Electric Power, из-за непогоды без электроснабжения остались более 1000 домов в Тоями и Исикаве.

В начале августа сильные дожди и масштабные наводнения в префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио, привели к гибели 13 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Непале вблизи границы с Тибетом сильное наводнение унесло жизни по меньшей мере 359 человек, ещё более 1000 человек числятся пропавшими без вести. Среди тех, с кем была потеряна связь, есть иностранные туристы, в том числе граждане Украины.

Стихия привела к масштабным разрушениям в Непале и Тибете — были повреждены дороги, мосты, коммуникации и гидроэнергетическая инфраструктура. Спасатели продолжают поиски людей в труднодоступных горных районах, а власти Непала обратились за помощью к Индии и Китаю.

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