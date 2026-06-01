В Японии ответили на обвинения Китая в 'неомилитаризме': что произошло

Япония ответила на обвинения Китая в "новом милитаризме". Подобные заявления со стороны государства, обладающего огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками, в Токио считают лицемерными.

Об этом пишет Reuters. В Японии также заявили, что военная деятельность и агрессивная внешняя политика КНР вызывают серьезное беспокойство.

Что известно

В воскресенье, 31 мая, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отреагировал на обвинения Китая в "новом милитаризме". Эти упреки глава японского оборонного ведомства отверг, раскритиковав Китай за интенсивное и недостаточно прозрачное наращивание армии и увеличение расходов на оборону.

Это заявление было сделано на фоне роста напряженности между двумя странами.

"Внешний подход и военная деятельность Китая вызывают серьезное беспокойство одновременно для Японии и международного сообщества", – заявил Коидзуми, находясь на ежегодном азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Он считает лицемерными обвинения Пекина во внедрении Японией политики "нового милитаризма".

"Подумайте об этом. Есть страна, которая имеет огромный арсенал ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. Япония не имеет ни одного из этих видов оружия, и все же именно Японию обвиняют в "новом милитаризме"?" – сказал Коидзуми.

Министр обороны страны заявил, что действия Японии после Второй мировой войны "говорят сами за себя": страна неуклонно придерживается международного права, сохраняет преданность Уставу ООН и поддерживает усилия по сохранению "свободного и открытого международного порядка".

Коидзуми реагировал на майское заявление МИД Китая, призвавшего страны Азиатско-Тихоокеанского региона быть бдительными и "совместно противостоять безрассудной политике неомилитаризма Японии".

На форуме по безопасности в Сингапуре фактически те же обвинения повторил представитель китайской делегации, генерал-майор Мэн Сянцин.

"Я глубоко сомневаюсь, что страна, которая не искоренила полностью токсичное наследие милитаризма, имеет право широко говорить о сотрудничестве в области обороны на международных мероприятиях, и что она сможет завоевать доверие международного сообщества, особенно азиатских стран, в которые она когда-то вторглась", – заявил он.

В Reuters напомнили, что отношения между Японией и Китаем стремительно ухудшились в ноябре прошлого года – после предупреждения главы японского правительства Санае Такаичи о том, что ее страна вынуждена будет реагировать военным путем в ответ на попытки Китая подчинить Тайвань силой.

А в апреле в Токио объявили о крупнейшем за десятилетие пересмотре правил экспорта оборонной продукции. Были отменены ограничения на продажу оружия за границу и открыт путь для экспорта военных кораблей, ракет и других видов вооружения.

В то же время Коидзуми подчеркнул, что Япония остается открытой к сотрудничеству со всеми региональными игроками, включая Китай – для содействия стабильности в регионе.

Министр обороны также добавил, что Япония "решительно настроена" играть новую роль в сотрудничестве в области оборонного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиливать меры сдерживания.

"Мы стремимся к региону, который может противостоять принуждению. Мы стремимся к региону, который не введен в заблуждение неправдой. Мы стремимся к региону, который не подвергается давлению", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что Япония впервые выделила деньги на инициативу PURL для Украины. Речь идет о почти 14,7 миллиона долларов, которые пойдут на закупку нелетального оборудования.

также сообщалось, что Си Цзиньпин высказался относительно перевооружения Японии во время саммита с Трампом. По данным медиа, лидер КНР жестко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за "ремилитаризацию" ее страны. Во время обсуждения этой темы Си стал говорить громче и возбужденнее.

