Сколько Румыния потратила на сбивание трёх российских дронов: названа колоссальная сумма

Румынская армия за три дня потратила значительные средства на перехват беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Речь идет о трех российских дронах, уничтоженных в разных регионах.

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В Минобороны уже заявляют о необходимости более дешевых решений для борьбы с такими угрозами. Об этом пишет digi24.

Сколько стоило перехват

По информации военных, основные расходы пришлись на использование истребителей F-16 и ракет класса AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты составляет около 400 тысяч долларов.

Для уничтожения трех беспилотников было использовано три ракеты, что обошлось примерно в 1,2 миллиона долларов. Дополнительно учитываются расходы на полеты самолетов и их техническое обслуживание. В итоге общая сумма расходов за три дня составила около 1,5 миллиона евро.

Инциденты вблизи границы

С начала полномасштабной войны вблизи румынской границы зафиксировано более ста атак. В 33 случаях российские воздушные цели нарушали воздушное пространство Румынии, каждый раз вынуждая поднимать истребители.

Также примерно в 50 случаях на территории страны находили обломки беспилотников. Последние три инцидента произошли в уездах Бузэу и Тулча: один дрон был сбит в пятницу, еще два – в течение выходных.

Поиск более дешевых решений

В румынском оборонном ведомстве признают, что использование дорогих ракет для уничтожения дронов является эффективным, но слишком затратным в долгосрочной перспективе. Среди альтернатив рассматривают применение вертолетов с бортовыми пулеметами, что могло бы значительно снизить расходы.

Ожидается, что уже в следующем году Румыния получит первые системы борьбы с беспилотниками. Одна из них будет разработана израильской компанией, другая – в рамках сотрудничества с Украиной. При этом полноценное развертывание таких систем запланировано на 2027 год.

Напомним, румынские военные за последние дни сбили уже третий беспилотник вблизи своей границы. Очередную цель уничтожили над территориальными водами страны утром 26 июля. В Бухаресте заявляют, что все факты указывают на причастность России.

Министр иностранных дел заявила, что Румыния готовит дипломатический протест против России на основе результатов расследований. Также после серии инцидентов посла России вызвали в Министерство иностранных дел.

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