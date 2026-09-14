В Вильнюсе двое нетрезвых мужчин сорвали украинский флаг и поплатились

В центре Вильнюса двое нетрезвых мужчин сорвали государственный флаг Украины, установленный на здании, после чего скрылись с места происшествия. Позже их задержали.

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Инцидент произошел около 3:00 ночи 14 сентября на проспекте Гедиминаса. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Департамент полиции Литвы.

Что известно

В совершении правонарушения подозреваются мужчины 2000 и 1995 годов рождения. Их поместили в изолятор временного содержания.

По данным полиции, уровень алкоголя в крови мужчин составлял 1,49 и 2,43 промилле.

По факту происшествия начато досудебное расследование.

Другие случаи осквернения украинского флага в мире

Напомним, 23 июня 2026 года в центральной части Таллинна обнаружили разорванный украинский флаг со следами поджога. Оторванные куски государственного символа нашли на улице Уус в районе Кесклинн.

Эстонская полиция возбудила дело по статье, предусматривающей ответственность за осквернение официальных символов иностранных государств и международных организаций, а правоохранители приступили к установлению лиц, причастных к инциденту.

В латвийском Даугавпилсе правоохранители задержали молодого мужчину, которого подозревают в срыве и повреждении украинского флага. Инцидент произошел 17 марта: около 8:00 сотрудница одного из предприятий обнаружила, что установленный рядом с латвийским флагом украинский флаг был сорван и поврежден.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о действиях, направленных на разжигание национальной, этнической или расовой вражды. В ходе расследования правоохранители установили личность мужчины 2003 года рождения, предположительно причастного к инциденту, и 23 апреля задержали его.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2025 года в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг со здания Почетного консульства Украины и повредили флагшток. Польская полиция начала поиск причастных, а посол Украины Василий Боднар отметил, что это был как минимум пятый случай осквернения украинского флага в этом месте за год.

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