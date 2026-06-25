Разорвали и подожгли: в Эстонии расследуют инцидент с осквернением флага Украины

В Таллинне обнаружили разорванный украинский флаг со следами поджога. Инцидент произошел 23 июня в районе Кесклинн на улице Уус, расследованием занимается эстонская полиция. По факту происшествия возбуждено дело.

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Как пишет эстонский портал Postimees, информацию об инциденте подтвердила пресс-служба Пыхьяской префектуры. В сообщении отмечается, что на дороге обнаружили обрывки украинского флага со следами поджога.

В полиции подчеркнули, что возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за надругательство над официальными символами иностранных государств и международных организаций. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Предыдущие случаи

Это уже не первый случай осквернения украинского флага в Эстонии. Подобные инциденты фиксировались и ранее, а некоторые из них заканчивались судебными приговорами.

Так, 31 августа 2025 года 19-летний гражданин Латвии Маариус-Мирослав Михайловс снял государственный флаг Украины с держателя на фасаде здания городской администрации Пярну. После этого он бросил флаг на лестницу и вытер о него ноги.

Суд рассмотрел дело в порядке упрощённого производства и приговорил молодого человека к десяти месяцам условного лишения свободы.

Ход расследования

Данный инцидент произошел накануне Дня Ивана – одного из самых популярных летних праздников в Эстонии. Именно во вторник полиция получила сообщение о поврежденном флаге в центральной части столицы.

Следователи изучают обстоятельства происшествия и выясняют, кто мог быть причастен к надругательству над государственным символом Украины. Других подробностей правоохранители пока не сообщали.

Еще один подобный случай произошел в августе 2022 года. Тогда мужчина поджег украинский флаг в Таллинне и покинул место происшествия после вмешательства украинского сотрудника ресторана быстрого питания. Через месяц его задержала полиция, а уездный суд Харью приговорил к условному заключению.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в МИД Эстонии объяснили, почему Украина должна продолжать наносить удары по военным объектам РФ. Российский диктатор Владимир Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией в качестве инструмента давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

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