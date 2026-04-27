Сорвал государственный флаг Украины: в Латвии молодой человек может сесть за решетку на три года

В Латвии в городе Даугавпилс правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в срыве и повреждении украинского флага. Инцидент квалифицировали как разжигание национальной вражды.

Инцидент влечет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщает агентство LETA.

Известно, что преступление произошло 17 марта утром – около 8:00 работница одного из предприятий обнаружила, что украинский флаг, размещенный у входа рядом с латвийским, был сорван и поврежден.

В рамках расследования полиция открыла уголовное производство по статье о действиях, направленных на разжигание национальной, этнической или расовой вражды. В ходе следственных действий удалось установить личность вероятного причастного.

23 апреля правоохранители задержали мужчину 2003 года рождения. Его поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следствие продолжается, в частности устанавливаются возможные мотивы содеянного.

